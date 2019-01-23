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Новосибирские следователи разбираются в причинах смерти пациентки во время обследования

Рубрика: проиcшествия

23.01.2019 14:50

ФОТО С САЙТА PIXABAY.COM

Пациентка новосибирской больницы скончалась во время лапароскопии, женщина поступила с подозрением на аппендицит. 

Следователи разбираются в обстоятельствах смерти пациентки городской больницы № 34 – сообщил старший помощник руководителя следственного управления СКР по Новосибирской области Дмитрий Чечулин. Возбуждено уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей».

В ноябре прошлого года женщина поступила в больницу с подозрением на аппендицит. Для того, чтобы поставить точный диагноз, медики решили провести диагностическое обследование.

 «Во время лапароскопии пациентке повредили брюшную аорту. Началась обильная кровопотеря. Врачи оказывали экстренную помощь, но спасти её не удалось», – прокомментировала адвокат потерпевшей стороны, управляющий партнёр юридической компании «Стибикина и партнёры» Юлия Стибикина.

По словам адвоката, пациентка скончалась в возрасте 38 лет. Без мамы остались два несовершеннолетних ребёнка.

Напомним, в январе закрыли уголовное дело по хирургу из Новосибирской области, лишившему ребёнка важного органа.

Теги: врачи больницы Следственный комитет

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сегодня 14:50 Хроника 0 Коммент.

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сегодня 13:47 Общество 0 Коммент.

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сегодня 10:30 Хроника 0 Коммент.

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