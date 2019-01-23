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Новосибирских активистов обяжут письменно уведомлять мэрию об отмене пикетов

Рубрика: общество

23.01.2019 15:22

фото из архива sib.fm

По мнению законодателей, эта мера поможет дисциплинировать организаторов пикетов и более ответственно подходить к проведению мероприятий.

Новые изменения в законе Новосибирской области, который регламентирует проведение публичных мероприятий, одобрили местные законодатели. В частности, они расширяют обязанности организаторов в случае принятия решения об отмене мероприятия.

«Законопроектом устанавливается, что организатор публичного мероприятия, в случае принятия им решения об отказе от его проведения, обязан не только принять меры по прекращению предварительной агитации, но и не позднее, чем за один день до даты проведения публичного мероприятия, принять меры по информированию граждан о принятом решении», – сообщает пресс-служба Заксобрания Новосибирской области.

Также организатор в этот же срок будет обязан уведомить местную администрацию в письменном виде о данном решении. Ответственность за нарушение нового закона будет предусмотрена КоАП.

Как считает зампредседатель комитета Заксобрания Игорь Умербаев, эта мера «заставит организаторов более взвешенно, более серьёзно, более ответственно подходить к планированию таких мероприятий».

В результате комитет рекомендовал сессии Законодательного собрания одобрить в двух чтениях проект закона о внесении изменений.

Напомним, что в апреле прошлого года мэр Анатолий Локоть запретил проводить традиционный митинг в честь дня рождения Владимира Ленина.

 

Теги: митинг закон Заксобрание

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