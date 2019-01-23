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Новосибирский предприниматель в одиночку отбился от похитителей

Рубрика: общество

23.01.2019 12:45

фото из архива sib.fm

Группа мужчин похитила бизнесмена, вывезла на окраину города и потребовала у него 20 миллионов рублей.

Вечером 20 января на предпринимателя Вячеслава Васюкова в центре Москвы было совершено нападение. Мужчина вместе с семьёй переехал в столицу из Новосибирска, где занимался автобизнесом, сейчас он занимает должность коммерческого директора компании по производству специальных оптических систем.

Трое неизвестных мужчин напали на новосибирца, когда тот садился в автомобиль Porsche Cayenne, затем отвезли его на окраину Москвы и потребовали 20 млн рублей – об этом сообщает паблик «Плохие новости» в соцсети «ВКонтакте». Бизнесмен сделал вид, что согласился отдать деньги, и попросил довезти до съёмной квартиры, где сумел сбежать от похитителей, воспользовавшись их невнимательностью. Вячеслав скрылся в подземном гараже жилого комплекса и вскоре выехал оттуда на бронированном внедорожнике. Он открыл стрельбу по преступникам, но двое из трёх мужчин успели скрыться. Ещё одного из похитителей, который находился в автомобиле, удалось задержать – сейчас мужчину передали в руки полиции.

Известно, что тот взял всю вину за неудавшееся похищение на себя и отказался раскрывать имена подельников.

Напомним, банду похитителей и вымогателей из Кемеровской области отправили в суд – мужчины похитили бизнесмена и, угрожая расправой, требовали передать им более 2 млн рублей.

Теги: преступность похищения

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