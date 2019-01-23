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Экологи научат новосибирцев помогать птицам выжить зимой

Рубрика: общество

23.01.2019 09:12

Фото предоставлено ЭКА

В Новосибирске пройдёт флешмоб, где жители города научатся помогать птицам зимой и правильно за ними ухаживать.

Движение ЭКА В Новосибирске с 24 января запускает всероссийский флешмоб «Хранители птиц», на котором жители города смогут узнать, как помочь птицам пережить зиму.

На флешмобе участники узнают, как сделать качественную, экологически чистую кормушку и наполнить её полезной пищей для птиц. Также участники смогут вовлечь в процесс всех желающих, выкладывая свои фото в сосцсети с хештегами #хранителиптиц и #эковики.

«Некоторые люди хотят помочь птицам, но не всегда знают как. Доходит до того, что они кормят их чипсами или оливье. Поэтому нужно объяснить им, как сделать лучше», – поясняют организаторы конкурса.

Флешмоб откроет вебинар «Помогая птицам – помогаем себе. Что мы можем сделать для них зимой», который также пройдёт 24 января. На нём участники узнают, каких птиц можно найти в Новосибирске и почему зимой они становятся заметнее, как сделать кормушку для птиц и что туда положить.

Для участия во флешмобе нужно зарегистрироваться на портале ecowiki.ru/winterbirds и выполнить ряд несложных задач с помощью инструкций, подготовленных организаторами:

  • соорудить кормушку для птиц за окном или во дворе;
  • регулярно подкармливать птиц;
  • разместить плакат о том, как правильно помогать птицам, в парке или во дворе;
  • рассказать о флешмобе в социальных сетях с хештегами #хранителиптиц и #эковики. 

Напоминаем, 17 января 2017 года волонтёры сообщили, что просят построить новый дом для бездомных кошек.

Теги: помощь волонтеры птицы

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