Против исправлявшего оценки новосибирского школьника снова выдвинуто обвинение

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Против исправлявшего оценки новосибирского школьника снова выдвинуто обвинениеРубрика: общество
23.01.2019 12:01
фото с сайта unsplash.com
Бывший прокурор Новосибирской области Владимир Фалилеев, ушедший в отставку в конце 2018 года, считает выдвинутые против юноши обвинения надуманными.
Прокуратура Советского района города Новосибирска утвердила обвинительное заключение по делу Владимира Жоглика, несмотря на позицию Генпрокуратуры РФ. Дело может попасть в суд уже на следующей неделе.
В ноябре прошлого года полиция направила в суд дело ученика новосибирской гимназии № 5. Его обвиняют в подделке оценок в электронном классном журнале. Дело вернули для устранения недостатков, а заместитель генерального прокурора РФ Юрий Пономарёв настаивал на его прекращении, поскольку не увидел в деле состава преступления. Того же мнения придерживается и экс-прокурор Новосибирской области Владимир Фалилеев.
Сейчас Владимир Жоглик находится под подпиской о невыезде, что помешало ему поступить в Санкт-Петербургский политехнический университет.
Максимальное наказание, предусмотренное за это правонарушение, – два года лишения свободы (статья 272 УК РФ – неправомерный доступ к компьютерной информации).
Напомним, что Сиб.фм недавно писал о барнаульском студенте, с которого суд снял обвинения.
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