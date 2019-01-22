Исследователи выяснили шансы новосибирских студентов найти работу

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В преддверии Дня студента эксперты проанализировали вакансии, подходящие для новосибирской молодёжи, грызущей гранит науки.

В своём новом исследовании аналитики сайта интернет-рекрутмента HeadHunter выяснили, каковы шансы найти подходящую работы студентам и какие предложения для них есть в профобласти «Начало карьеры, студенты».

Эксперты сообщили, что за 2018 год лишь 6 % вакансий на сайте подходили студентам и начинающим специалистам. В последнии месяцы это была в основном работа в сфере продаж, туризма и гостиниц с ресторанами. Также молодёжь без опыта готовы были нанять в области области консультирования, информационных технологий, интернета и мультимедиа.

«Конкуренция на рынке труда среди студентов и начинающих специалистов высока во всех регионах СФО. В среднем на одну вакансию в течение года приходилось около 13 резюме на предложение. А вот самый высокий конкурс сегодня в Томске, 17,5 резюме на одно предложение», — сообщили в пресс-службе HH.

В частности, в Новосибирске среди всех соискателей в области «Начало карьеры, студенты» студенты составляют 15 %. Сами они заинтересованы в сфере продаж, административный персонал и информационные технологии. Своими ключевыми навыками в резюме новички чаще называют:

владение ПК;

работа в команде;

грамотная речь;

английский язык;

знание компьютерных программ (MS PowerPoint, MS Excel, MS Word, Adobe Photoshop).

Напомним, в январе исследование показало, что Новосибирск занял второе место по темпам роста зарплаты.