Разработка сибирских ученых поможет выращивать пшеницу на Марсе

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Для увеличения урожая зерновых ученые СО РАН предлагают использовать рыбные отходы; технология позволит создать на других планетах безотходное производство.

Ученые Института биофизики СО РАН разработали технологию переработки рыбных отходов в питательный раствор для выращивания растений. Подробности исследования приводятся на сайте учреждения.

После растворения чешуи, внутренностей и костей рыб в жидкости с перекисью водорода удалось получить неорганические соли. Их можно использовать в качестве удобрения, повышающего урожайность овощей и злаков.

"Мы показали, что растения пшеницы, выращенные на питательном растворе, приготовленном из минерализованных рыбных отходов и отходов жизнедеятельности человека, давали более высокий урожай, по сравнению с урожаем, полученным при использовании только минерализованных выделений человека", — прокомментировал результаты исследований заведующий одной из лабораторий Института биофизики СО РАН Александр Тихомиров.

Ученые считают, что этот процесс может стать частью замкнутой цепочки жизнедеятельности будущих лунных и марсианских обитаемых станций. Долговременное автономное пребывание вне пределов Земли скорее всего невозможно без организации производства продуктов питания на месте. Одним из них может стать пресноводная рыба. А при ограниченных ресурсах важно будет максимально эффективно использовать все её части.

В дальнейшем ученые планируют адаптировать технологию для утилизации других отходов, в том числе упаковок и средств гигиены. Из бытового мусора они надеются также получить питательную смесь, пригодную для использования в качестве удобрений.

Напомним, ранее в январе томские учёные заявили, что крещенские купания могут привести к проблемам со здоровьем.