Рейс из Новосибирска на Пхукет задерживается на 17 часов

фото с официального сайта авиакомпании Nordwind Airlines

Новосибирские туристы теряют целый день отдыха из-за переноса вылета чартерного рейса авиакомпании Nordwind Airlines.

В новосибирском аэропорту Толмачёво задерживается вылет самолёта Боинг-777 в Таиланд на остров Пхукет. Воздушное судно должно было покинуть Новосибирск в 0:50, но на данный момент вылет отложен до 17:00.

Согласно онлайн-табло на сайте аэропорта, регистрация на рейс начнётся в 14:00, посадка на рейс в 16:20. Таким образом туристы, которые уже сегодня утром должны были прибыть в Таиланд, теряют день отдыха. С подобной проблемой столкнутся и те, у кого вылет должен быть сегодня, 23 января, в 21:30. Рейс также задерживается до 9:45 24 января.

Отметим, что еще два рейса из Таиланда авиакомпании Nordwind Airlines не прибыли вовремя в Новосибирск сегодня. Отменён вылет из Краби, который должен был прибыть в 21:50 22 января, и задерживается на данный момент на 40 минут рейс также из Краби.

По данным Росавиации, регулярность полётов Nordwind в среднем составляет 99 %. Авиакомпания входит в топ-10 авиакомпаний России по данному показателю.

Напомним, на текущей неделе в аэропорту Толмачёво задержка рейса произошла из-за повреждения самолёта трапом.