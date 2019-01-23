Томского бухгалтера подозревают в растрате бюджетного гранта в 8,6 миллиона рублей

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Деньги, выделенные на развитие сельскохозяйственного предприятия в Томской области, женщина потратила на себя.

Бухгалтера и председателя одного из сельскохозяйственных предприятий Томской области подозревают в махинациях со средствами федерального бюджетного гранта. Как сообщает региональное управление МВД, возглавляемая двумя женщинами организация получила 8,6 млн рублей на техническое развитие, закупку и переработку овощей. Однако полученные деньги они решили использовать в собственных целях.

«Сейчас возбуждено уголовное дело по статье "Мошенничество". За совершение преступления сотрудницам предприятия грозит до 10 лет лишения свободы», – отмечают в пресс-службе ГУ МВД по Томской области.

Напомним, 20 января в Новосибирске жадный рецидивист дважды ограбил квартиру.