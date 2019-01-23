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Томского бухгалтера подозревают в растрате бюджетного гранта в 8,6 миллиона рублей
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Томского бухгалтера подозревают в растрате бюджетного гранта в 8,6 миллиона рублейРубрика: общество
23.01.2019 18:35
Фото с сайта pixabay.com
Деньги, выделенные на развитие сельскохозяйственного предприятия в Томской области, женщина потратила на себя.
Бухгалтера и председателя одного из сельскохозяйственных предприятий Томской области подозревают в махинациях со средствами федерального бюджетного гранта. Как сообщает региональное управление МВД, возглавляемая двумя женщинами организация получила 8,6 млн рублей на техническое развитие, закупку и переработку овощей. Однако полученные деньги они решили использовать в собственных целях.
«Сейчас возбуждено уголовное дело по статье "Мошенничество". За совершение преступления сотрудницам предприятия грозит до 10 лет лишения свободы», – отмечают в пресс-службе ГУ МВД по Томской области.
Напомним, 20 января в Новосибирске жадный рецидивист дважды ограбил квартиру.
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Лента новостей
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