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Томского бухгалтера подозревают в растрате бюджетного гранта в 8,6 миллиона рублей

Рубрика: общество

23.01.2019 18:35

Фото с сайта pixabay.com

Деньги, выделенные на развитие сельскохозяйственного предприятия в Томской области, женщина потратила на себя.

Бухгалтера и председателя одного из сельскохозяйственных предприятий Томской области подозревают в махинациях со средствами федерального бюджетного гранта. Как сообщает региональное управление МВД, возглавляемая двумя женщинами организация получила 8,6 млн рублей на техническое развитие, закупку и переработку овощей. Однако полученные деньги они решили использовать в собственных целях.

«Сейчас возбуждено уголовное дело по статье "Мошенничество". За совершение преступления сотрудницам предприятия грозит до 10 лет лишения свободы», – отмечают в пресс-службе ГУ МВД по Томской области.

Напомним, 20 января в Новосибирске жадный рецидивист дважды ограбил квартиру. 

Теги: деньги МВД

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Томского бухгалтера подозревают в растрате бюджетного гранта в 8,6 миллиона рублей

сегодня 18:35 Общество 0 Коммент.

Вспышка гриппа в Сибири привела к отмене занятий в школах

сегодня 16:12 Общество 0 Коммент.

В Новосибирске загорелся грузовой автомобиль

сегодня 16:00 Хроника 0 Коммент.

Кандидат в президенты РФС предложил строить в Сибири крытые футбольные стадионы

сегодня 15:40 Общество 0 Коммент.

Новосибирских активистов обяжут письменно уведомлять мэрию об отмене пикетов

сегодня 15:22 Общество 0 Коммент.

Новосибирские следователи разбираются в причинах смерти пациентки во время обследования

сегодня 14:50 Хроника 0 Коммент.

Зима возвращается: в Новосибирске вновь похолодает

сегодня 13:47 Общество 0 Коммент.

Новосибирский предприниматель в одиночку отбился от похитителей

сегодня 12:45 Общество 0 Коммент.

Против исправлявшего оценки новосибирского школьника снова выдвинуто обвинение

сегодня 12:01 Общество 0 Коммент.

Муж сибирячки помог приставам арестовать её автомобиль

сегодня 11:09 Хроника 0 Коммент.

Экс-глава сельсовета в Новосибирской области осуждён за ущерб в 260 миллионов рублей

сегодня 10:30 Хроника 0 Коммент.

Скончался экс-руководитель налоговой инспекции Новосибирской области Владимир Камышан

вчера 20:58 Общество 0 Коммент.

Хоккей: «Сибирь» победила хабаровский «Амур»

вчера 18:24 Общество 0 Коммент.

Новосибирские учёные создали уникальный источник тока для квантового компьютера

вчера 18:01 Наука 0 Коммент.

Красноярцы отправили в Госдуму посылки с мусором

вчера 17:22 Общество 0 Коммент.

Подрядчик обманул новосибирский «Горводоканал» на 26 миллионов рублей

вчера 16:59 Общество 0 Коммент.

Омский бизнесмен стал банкротом в надежде не платить огромный долг

вчера 16:30 Хроника 0 Коммент.

В Новосибирске две маршрутки столкнулись лоб в лоб

вчера 15:46 Хроника 0 Коммент.

Число сдаваемых квартир в Новосибирске выросло почти вдвое

вчера 15:15 Недвижимость 0 Коммент.

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