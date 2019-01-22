Следователи Кузбасса проверяют сообщение о падающих в голодные обмороки школьниках

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Детский омбудсмен Кемеровской области инициировал проверку следственными органами информации о голодных обмороках в сельских школах.

Следственное управление Следственного комитета России по Кемеровской области начало доследственную проверку информации о том, что в местных школах детям не хватает средств на питание. Накануне уполномоченный по правам ребенка в Кузбассе Дмитрий Кислицин заявил о фактах голодных обмороков учащихся сельских учебных заведений.

"В настоящее время в администрацию и в адрес уполномоченного по правам ребенка направлены необходимые запросы с целью получения документального подтверждения данных фактов", — говорится в сообщении ведомства.

Сейчас следователи выясняют, в каких школах сельских районов были зафиксированы обмороки у школьников и поступали ли сигналы о подобных случаях в медицинские учреждения.

Также на сайте СУ СКР по Кемеровской области сообщается, что руководство регионального следственного управления взяло ход проверки под особый контроль.

Напомним, из-за вспышки гриппа 24 января многие школы уйдут на карантин.