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Следователи Кузбасса проверяют сообщение о падающих в голодные обмороки школьниках

Рубрика: общество

24.01.2019 08:44

Фото с сайта pixabay.com

Детский омбудсмен Кемеровской области инициировал проверку следственными органами информации о голодных обмороках в сельских школах. 

Следственное управление Следственного комитета России по Кемеровской области начало доследственную проверку информации о том, что в местных школах детям не хватает средств на питание. Накануне уполномоченный по правам ребенка  в  Кузбассе  Дмитрий Кислицин заявил о фактах голодных обмороков  учащихся сельских учебных заведений.  

"В настоящее время  в администрацию и в адрес уполномоченного по правам ребенка направлены необходимые запросы  с целью получения  документального подтверждения  данных фактов", — говорится в сообщении ведомства.

Сейчас следователи выясняют, в каких  школах  сельских районов были зафиксированы обмороки у школьников и поступали ли сигналы о подобных случаях в медицинские учреждения.  

Также на сайте СУ СКР по Кемеровской области сообщается, что руководство регионального следственного управления взяло ход проверки под особый контроль. 

Напомним, из-за вспышки гриппа 24 января многие школы уйдут на карантин.

Теги: школа Следственный комитет школьники

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