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В Новосибирске пройдёт международный фестиваль кукольных спектаклей

Рубрика: культура

24.01.2019 07:15

Фото из официальной группы Вконтакте НОТЕКа

В НОТЕК приедут гости из Франции, Белоруссии, Китая и Германии, чтобы показать свои лучшие постановки.

Вчера, 23 января, директор Новосибирского областного кукольного театра Юрий Горлатых сообщил журналистам, что театр проведёт международный фестиваль кукольных театров с 24 мая по 1 июня. 

Для мероприятия арендовали не только помещение кукольного театра, но и ДК «Октябрьской революции», здание театра «Пуля», а если приедут польские артисты, то обещают показать их спектакль на сцене «Глобуса» или «Красного факела».

«Мы такое проводим первый раз. Для нас это значимое событие. В стенах театра побывают французы, китайцы, белорусы, а если повезёт, ещё и поляки. Из других городов России тоже приедут. В гости ждём Санкт-Петербург, Москву, Казань. Министерство культуры уже даже средства на проведение мероприятия выделило. На фестивале продемонстрируют необычные, современные постановки и традиционные, многим знакомые. Новосибирский театр кукол покажет спектакль «Похороните меня за плинтусом».», – рассказал Юрий Горлатых. 

Напомним, 16 января стало известно, что новосибирский спектакль «Три сестры» сыграют в Женеве».

Теги: театр фестивали

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Лента новостей

Предложить новость

В Новосибирске запустят бесплатный бизнес-инкубатор для IT-специалистов

сегодня 11:12 Общество 0 Коммент.

Приставы разыскивают прописанного в Новосибирске актёра Жерара Депардье

сегодня 10:34 Общество 0 Коммент.

В Сибири проходит масштабная тренировка военных

сегодня 09:54 Общество 0 Коммент.

Следователи Кузбасса проверяют сообщение о падающих в голодные обмороки школьниках

сегодня 08:44 Общество 0 Коммент.

Исследователи выяснили шансы новосибирских студентов найти работу

сегодня 07:53 Работа 0 Коммент.

Томского бухгалтера подозревают в растрате бюджетного гранта в 8,6 миллиона рублей

вчера 18:35 Общество 0 Коммент.

Вспышка гриппа в Сибири привела к отмене занятий в школах

вчера 16:12 Общество 0 Коммент.

В Новосибирске загорелся грузовой автомобиль

вчера 16:00 Хроника 0 Коммент.

Кандидат в президенты РФС предложил строить в Сибири крытые футбольные стадионы

вчера 15:40 Общество 0 Коммент.

Новосибирских активистов обяжут письменно уведомлять мэрию об отмене пикетов

вчера 15:22 Общество 0 Коммент.

Новосибирские следователи разбираются в причинах смерти пациентки во время обследования

вчера 14:50 Хроника 0 Коммент.

Против исправлявшего оценки новосибирского школьника снова выдвинуто обвинение

вчера 12:01 Общество 0 Коммент.

Муж сибирячки помог приставам арестовать её автомобиль

вчера 11:09 Хроника 0 Коммент.

Экс-глава сельсовета в Новосибирской области осуждён за ущерб в 260 миллионов рублей

вчера 10:30 Хроника 0 Коммент.

Экологи научат новосибирцев помогать птицам выжить зимой

вчера 09:12 Общество 0 Коммент.

Наукоград Кольцово нашёл в Белоруссии новый город-побратим

вчера 08:24 Экономика 0 Коммент.

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