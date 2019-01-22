В Новосибирске пройдёт международный фестиваль кукольных спектаклей

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В Новосибирске пройдёт международный фестиваль кукольных спектаклейРубрика: культура
24.01.2019 07:15
Фото из официальной группы Вконтакте НОТЕКа
В НОТЕК приедут гости из Франции, Белоруссии, Китая и Германии, чтобы показать свои лучшие постановки.
Вчера, 23 января, директор Новосибирского областного кукольного театра Юрий Горлатых сообщил журналистам, что театр проведёт международный фестиваль кукольных театров с 24 мая по 1 июня.
Для мероприятия арендовали не только помещение кукольного театра, но и ДК «Октябрьской революции», здание театра «Пуля», а если приедут польские артисты, то обещают показать их спектакль на сцене «Глобуса» или «Красного факела».
«Мы такое проводим первый раз. Для нас это значимое событие. В стенах театра побывают французы, китайцы, белорусы, а если повезёт, ещё и поляки. Из других городов России тоже приедут. В гости ждём Санкт-Петербург, Москву, Казань. Министерство культуры уже даже средства на проведение мероприятия выделило. На фестивале продемонстрируют необычные, современные постановки и традиционные, многим знакомые. Новосибирский театр кукол покажет спектакль «Похороните меня за плинтусом».», – рассказал Юрий Горлатых.
Напомним, 16 января стало известно, что новосибирский спектакль «Три сестры» сыграют в Женеве».
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