В Новосибирске пройдёт международный фестиваль кукольных спектаклей

Фото из официальной группы Вконтакте НОТЕКа

В НОТЕК приедут гости из Франции, Белоруссии, Китая и Германии, чтобы показать свои лучшие постановки.

Вчера, 23 января, директор Новосибирского областного кукольного театра Юрий Горлатых сообщил журналистам, что театр проведёт международный фестиваль кукольных театров с 24 мая по 1 июня.

Для мероприятия арендовали не только помещение кукольного театра, но и ДК «Октябрьской революции», здание театра «Пуля», а если приедут польские артисты, то обещают показать их спектакль на сцене «Глобуса» или «Красного факела».

«Мы такое проводим первый раз. Для нас это значимое событие. В стенах театра побывают французы, китайцы, белорусы, а если повезёт, ещё и поляки. Из других городов России тоже приедут. В гости ждём Санкт-Петербург, Москву, Казань. Министерство культуры уже даже средства на проведение мероприятия выделило. На фестивале продемонстрируют необычные, современные постановки и традиционные, многим знакомые. Новосибирский театр кукол покажет спектакль «Похороните меня за плинтусом».», – рассказал Юрий Горлатых.

Напомним, 16 января стало известно, что новосибирский спектакль «Три сестры» сыграют в Женеве».