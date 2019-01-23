В Новосибирске загорелся грузовой автомобиль

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Новосибирские спасатели устранили возгорание в кабине грузового автомобиля.

Днём 23 января на Тайгинской улице обнаружили возгорание в кабине грузового автомобиля MAN – сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Новосибирское области. На место происшествия прибыли пожарные и полностью ликвидировали возгорание.

«Пожар обнаружили в 13:02. Через шесть минут прибыли пожарные, в 13:36 возгорание было полностью устранено», – уточнили в ведомстве.

По предварительным оценкам, пожаром повреждено пять квадратных метров кабины грузовика. Информацию о судьбе водителя автомобиля в пресс-службе ГУ МЧС не сообщили.

Напомним, в январе пожарные спасли четырёх человек из загоревшихся коттеджей.