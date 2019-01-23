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В Новосибирске загорелся грузовой автомобиль

Рубрика: проиcшествия

23.01.2019 16:00

фото из группы «АСТ-54» соцсети «ВКонтакте»

Новосибирские спасатели устранили возгорание в кабине грузового автомобиля.

Днём 23 января на Тайгинской улице обнаружили возгорание в кабине грузового автомобиля MAN – сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Новосибирское области. На место происшествия прибыли пожарные и полностью ликвидировали возгорание.

«Пожар обнаружили в 13:02. Через шесть минут прибыли пожарные, в 13:36 возгорание было полностью устранено», – уточнили в ведомстве.

По предварительным оценкам, пожаром повреждено пять квадратных метров кабины грузовика. Информацию о судьбе водителя автомобиля в пресс-службе ГУ МЧС не сообщили.

Напомним, в январе пожарные спасли четырёх человек из загоревшихся коттеджей.

Теги: пожары автомобили

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Предложить новость

Вспышка гриппа в Сибири привела к отмене занятий в школах

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В Новосибирске загорелся грузовой автомобиль

сегодня 16:00 Хроника 0 Коммент.

Кандидат в президенты РФС предложил строить в Сибири крытые футбольные стадионы

сегодня 15:40 Общество 0 Коммент.

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сегодня 15:22 Общество 0 Коммент.

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сегодня 14:50 Хроника 0 Коммент.

Зима возвращается: в Новосибирске вновь похолодает

сегодня 13:47 Общество 0 Коммент.

Новосибирский предприниматель в одиночку отбился от похитителей

сегодня 12:45 Общество 0 Коммент.

Против исправлявшего оценки новосибирского школьника снова выдвинуто обвинение

сегодня 12:01 Общество 0 Коммент.

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сегодня 11:09 Хроника 0 Коммент.

Экс-глава сельсовета в Новосибирской области осуждён за ущерб в 260 миллионов рублей

сегодня 10:30 Хроника 0 Коммент.

Скончался экс-руководитель налоговой инспекции Новосибирской области Владимир Камышан

вчера 20:58 Общество 0 Коммент.

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вчера 18:24 Общество 0 Коммент.

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вчера 18:01 Наука 0 Коммент.

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вчера 17:22 Общество 0 Коммент.

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вчера 16:59 Общество 0 Коммент.

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вчера 16:30 Хроника 0 Коммент.

В Новосибирске две маршрутки столкнулись лоб в лоб

вчера 15:46 Хроника 0 Коммент.

Число сдаваемых квартир в Новосибирске выросло почти вдвое

вчера 15:15 Недвижимость 0 Коммент.

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вчера 14:04 Политика 0 Коммент.

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