Вспышка гриппа в Сибири привела к отмене занятий в школах

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Вспышка гриппа в Сибири привела к отмене занятий в школахРубрика: общество
23.01.2019 16:12
Фото с сайта pixabay.com
В Бурятии и Алтайском крае отменили занятия в некоторых учебных заведениях из-за большого количества заболевших детей.
В школах Бурятии, Алтайского края и Республики Алтай с 24 января приказом комитетов по образованию будет на несколько дней приостановлен учебный процесс. Причина – большое количество случаев заболевания гриппом в некоторых школах.
«В связи с повышением эпидемиологических порогов заболеваемости гриппом и ОРВИ приказом городского комитета по образованию в период с 24 по 30 января включительно учебный процесс приостановлен. Также в этот период ограничено проведение массовых культурных и спортивных мероприятий в закрытых помещениях», – сообщили ТАСС в администрации Улан-Удэ.
В городе зарегистрировано более двух тысяч человек, заболевших ОРВИ или гриппом. Это выше эпидемиологического порога на 30 %. Чаще всего вызывают врача на дом детям трёх, шести, семи и 14 лет.
В Алтайском крае, по данным министерства образования, закрыто 48 классов в 19 школах. А эпидемиологический порог здесь превышен на 12 %.
«Закрыты 62 группы в 42 детских садах, полностью закрыты восемь садиков: два в Смоленском районе, два – в Целинном, а также в Зональном, Петропавловском, Тальменском районах и в городе Славгороде», – добавили в министерстве.
В Томской области ситуация стабильнее, порог превышен на 10 %. А в Омской количество заболевших не превышает норму. Но зарегистрированы случаи заболевания свиным гриппом.
«Всего с середины декабря лабораторно подтверждено 10 случаев заболевания этими разновидностями гриппа. Мы отмечаем, что все заболевшие – это те, кто не сделал прививки, и при этом ослаблены – дети и беременные женщины», – сказали в пресс-службе администрации Омской области.
В столице Сибири за последнюю неделю зарегистрировано 13 468 случаев заболевания ОРВИ, это ниже эпидемического порога на 8,4 %.
«Здесь зарегистрированы единичные случаи заболеваний. Все, кто пожаловался, были не привиты от гриппа. Иммунизация прошла по всей области», – поясняют в пресс-службе Роспотребнадзора по Новосибирской области.
Напомним, 18 января сообщили, что в Новосибирске поступил в продажу душ для лежачих больных
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