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Зима возвращается: в Новосибирске вновь похолодает

Рубрика: общество

23.01.2019 13:47

Фото с сайта pixabay.com

К концу недели новосибирцы снова почувствуют морозную зиму; синоптики прогнозируют похолодание.

По данным Западно-Сибирского Гидрометцентра, до конца недели в Новосибирске погода будет постепенно понижаться. К выходным горожанам придётся утеплиться. Минимальная температура воздуха на этой неделе составит -21 градус.

Сегодня, 23 января, по прогнозу синоптиков, днём будет около -10 градусов. Ветер южный, 2–5 метров в секунду.

24 января ночью синоптики прогнозируют -12 градусов, а днём же горожан ждёт необычное для этого времени тепло – около -7 градусов. Весь день будет пасмурно, осадков специалисты не ожидают, ветер южный, 2–3 метра в секунду. 

Метеорологи сообщают о небольшом понижении температуры в пятницу, 25 января. Если днём будет 11-12 градусов мороза, то к вечеру стоит ждать до -18. Во второй половине дня начнётся мелкий снег. Ветер юго-западный, 3–5 метра в секунду.

26 января, по данным из открытых источников, ночью будет -20 градусов, зато потом температура начнёт расти. В течение дня синоптики обещают постепенное повышение до -11. Будет пасмурно, но без осадков. Ветер южный, 3–5 метров в секунду.

27 января ночью ожидается -12 градусов, в течение дня температура будет понижаться. Днём до -17 градусов, к вечеру похолодает ещё больше – до -21. В этот день будет облачно, но местами будет выглядывать солнце. Утром возможен небольшой снег, ветер 2-4 метра в секунду.

Напомним, 21 января томские учёные сообщили, что крещенские купания могут быть опасными для здоровья.

Теги: погода Гидрометцентр мороз

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