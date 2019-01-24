Бывший вице-мэр Новосибирска Андрей Ксензов вернётся в Сибирь

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Бывший вице-мэр Новосибирска Андрей Ксензов вернётся в СибирьРубрика: политика, общество
24.01.2019 17:13
ФОТО С САЙТА SK-INTERSTROY.RU
Региональное подразделение крупной дорожной организации может возглавить бывший высокопоставленный новосибирский чиновник.
Известный новосибирский управленец Андрей Ксензов вернется в Новосибирск. Как стало известно Сиб.фм, бывший вице-мэр мегаполиса, работавший последнее время на территории Республики Крым, станет исполнительным директором группы компаний «Сибавтобан» в Сибирском федеральном округе. Организация занимается строительством крупных дорожных объектов в 12 регионах страны, в том числе на территории Сибири и в Крыму.
Информацию о предстоящем назначении подтвердил наш источник в руководстве группы компаний «Сибавтобан». Сам Андрей Ксензов в разговоре с корреспондентом Сиб.фм рассказал о подробностях переговоров.
«Мне поступило несколько интересных предложений, в том числе в министерстве транспорта Крыма, а также от коммерческих организаций. На территории республики сейчас много интересной работы, много амбициозных и важных государственных задач. Строятся крупные объекты, такие как трасса "Таврида" протяжённостью 250 километров. Много внимания уделяется приведению в порядок дорог местного значения. Но всё-таки я склоняюсь к предложению вернуться в родной город», – поделился Андрей Ксензов.
По его словам, переезд будет возможен в феврале, когда закончит работу возглавляемая им ликвидационная комиссия Государственного комитета дорожного хозяйства Крыма. В ходе реорганизации он станет структурным подразделением министерства транспорта республики.
Госкомитет дорожного строительства Республики Крым является последним на данный момент местом работы Андрея Ксензова. Ранее он занимал ряд высокопоставленных должностей в мэрии Новосибирска и правительстве Новосибирской области. В частности, он занимал пост вице-мэра областного центра, а затем вице-губернатора региона. В 2014 году был кандидатом в мэры Новосибирска, на которых победу одержал представитель КПРФ Анатолий Локоть. Вскоре после выборов Андрей Ксензов вновь был назначен первым вице-мэром, а через некоторое время стал руководителем Новосибирского метрополитена.
Напомним, в ноябре 2018 года министерство науки и инновационной политики Новосибирской области возглавил физик из Иркутской области.
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