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Бывший вице-мэр Новосибирска Андрей Ксензов вернётся в Сибирь

Рубрика: политика, общество

24.01.2019 17:13

ФОТО С САЙТА SK-INTERSTROY.RU

Региональное подразделение крупной дорожной организации может возглавить бывший высокопоставленный новосибирский чиновник.

Известный новосибирский управленец Андрей Ксензов вернется в Новосибирск. Как стало известно Сиб.фм, бывший вице-мэр мегаполиса, работавший последнее время на территории Республики Крым, станет исполнительным директором группы компаний «Сибавтобан» в Сибирском федеральном округе. Организация занимается строительством крупных дорожных объектов в 12 регионах страны, в том числе на территории Сибири и в Крыму.

Информацию о предстоящем назначении подтвердил наш источник в руководстве группы компаний «Сибавтобан». Сам Андрей Ксензов в разговоре с корреспондентом Сиб.фм рассказал о подробностях переговоров.

«Мне поступило несколько интересных предложений, в том числе в министерстве транспорта Крыма, а также от коммерческих организаций. На территории республики сейчас много интересной работы, много амбициозных и важных государственных задач. Строятся крупные объекты, такие как трасса "Таврида" протяжённостью 250 километров. Много внимания уделяется приведению в порядок дорог местного значения. Но всё-таки я склоняюсь к предложению вернуться в родной город», – поделился Андрей Ксензов.

По его словам, переезд будет возможен в феврале, когда закончит работу возглавляемая им ликвидационная комиссия Государственного комитета дорожного хозяйства Крыма. В ходе реорганизации он станет структурным подразделением министерства транспорта республики.

Госкомитет дорожного строительства Республики Крым является последним на данный момент местом работы Андрея Ксензова. Ранее он занимал ряд высокопоставленных должностей в мэрии Новосибирска и правительстве Новосибирской области. В частности, он занимал пост вице-мэра областного центра, а затем вице-губернатора региона. В 2014 году был кандидатом в мэры Новосибирска, на которых победу одержал представитель КПРФ Анатолий Локоть. Вскоре после выборов Андрей Ксензов вновь был назначен первым вице-мэром, а через некоторое время стал руководителем Новосибирского метрополитена.

Напомним, в ноябре 2018 года министерство науки и инновационной политики Новосибирской области возглавил физик из Иркутской области.

Теги: кадры политика дороги

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сегодня 15:25 Хроника 0 Коммент.

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сегодня 15:02 Хроника 0 Коммент.

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сегодня 14:31 Хроника 0 Коммент.

С женщины-инвалида в новосибирском такси потребовали доплату за коляску

сегодня 13:45 Общество 0 Коммент.

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сегодня 13:37 Общество 0 Коммент.

Жителям Новосибирска норма на электричество пока не грозит

сегодня 12:26 Общество 0 Коммент.

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сегодня 11:12 Общество 0 Коммент.

Приставы разыскивают прописанного в Новосибирске актёра Жерара Депардье

сегодня 10:34 Общество 0 Коммент.

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сегодня 07:53 Работа 0 Коммент.

Томского бухгалтера подозревают в растрате бюджетного гранта в 8,6 миллиона рублей

вчера 18:35 Общество 0 Коммент.

Вспышка гриппа в Сибири привела к отмене занятий в школах

вчера 16:12 Общество 0 Коммент.

В Новосибирске загорелся грузовой автомобиль

вчера 16:00 Хроника 0 Коммент.

Кандидат в президенты РФС предложил строить в Сибири крытые футбольные стадионы

вчера 15:40 Общество 0 Коммент.

Новосибирских активистов обяжут письменно уведомлять мэрию об отмене пикетов

вчера 15:22 Общество 0 Коммент.

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вчера 14:50 Хроника 0 Коммент.

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вчера 12:45 Общество 0 Коммент.

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