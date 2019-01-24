Численность населения Новосибирской области достигла 2,7 миллиона человек

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Численность населения Новосибирской области достигла 2,7 миллиона человекРубрика: общество
24.01.2019 16:22
ФОТО С САЙТА PIXABAY.COM
Согласно данным Росстата, больше трети населения Сибирского федерального округа проживает в сёлах.
В Новосибирской области на 1 января 2019 года проживает почти 2,8 млн человек, причём полмиллиона из них – жители сёл. В сравнении с предыдущим годом численность региона выросла на 2,2 тысячи человек. Предварительные данные о численности населения опубликованы на сайте Росстата.
По количеству жителей Новосибирскую область в СФО опережает только Красноярский край – здесь проживают почти 2,9 млн. Меньше всего жителей в республике Алтай – 218 тысяч.
Абсолютным лидером по числу жителей стала Москва (12,6 млн), за ней следуют Московская область (более 7,5 млн) и Краснодарский край (5,6 млн). Самый малонаселённый регион России – Чукотский автономный округ (49 тысяч).
Всего в стране, по предварительным оценкам, более 146 млн человек.
Напомним, в мае 2018 года в Новосибирске была создана рабочая группа по снижению смертности от социально значимых заболеваний.
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