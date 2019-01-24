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Численность населения Новосибирской области достигла 2,7 миллиона человек

Рубрика: общество

24.01.2019 16:22

ФОТО С САЙТА PIXABAY.COM

Согласно данным Росстата, больше трети населения Сибирского федерального округа проживает в сёлах.

В Новосибирской области на 1 января 2019 года проживает почти 2,8 млн человек, причём полмиллиона из них – жители сёл. В сравнении с предыдущим годом численность региона выросла на 2,2 тысячи человек. Предварительные данные о численности населения опубликованы на сайте Росстата. 

По количеству жителей Новосибирскую область в СФО опережает только Красноярский край – здесь проживают почти 2,9 млн. Меньше всего жителей в республике Алтай – 218 тысяч. 

Абсолютным лидером по числу жителей стала Москва (12,6 млн), за ней следуют Московская область (более 7,5 млн) и Краснодарский край (5,6 млн). Самый малонаселённый регион России – Чукотский автономный округ (49 тысяч).

Всего в стране, по предварительным оценкам, более 146 млн человек.

Напомним, в мае 2018 года в Новосибирске была создана рабочая группа по снижению смертности от социально значимых заболеваний.

Теги: статистика Новосибирская область СФО

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Предложить новость

Бывший вице-мэр Новосибирска Андрей Ксензов вернётся в Сибирь

сегодня 17:13 Политика 0 Коммент.

Численность населения Новосибирской области достигла 2,7 миллиона человек

сегодня 16:22 Общество 0 Коммент.

Новосибирские спасатели освободили детей из наручников и игрушечного меча

сегодня 15:25 Хроника 0 Коммент.

ДТП с трамваем и автомобилем: в аварии пострадала семилетняя девочка

сегодня 15:02 Хроника 0 Коммент.

В Новосибирске ликвидировали подпольное производство оружия

сегодня 14:31 Хроника 0 Коммент.

С женщины-инвалида в новосибирском такси потребовали доплату за коляску

сегодня 13:45 Общество 0 Коммент.

Выиграй путевку в загородный отель на «Ретро FM»

сегодня 13:37 Общество 0 Коммент.

Жителям Новосибирска норма на электричество пока не грозит

сегодня 12:26 Общество 0 Коммент.

В Новосибирске запустят бесплатный бизнес-инкубатор для IT-специалистов

сегодня 11:12 Общество 0 Коммент.

Приставы разыскивают прописанного в Новосибирске актёра Жерара Депардье

сегодня 10:34 Общество 0 Коммент.

Исследователи выяснили шансы новосибирских студентов найти работу

сегодня 07:53 Работа 0 Коммент.

Томского бухгалтера подозревают в растрате бюджетного гранта в 8,6 миллиона рублей

вчера 18:35 Общество 0 Коммент.

Вспышка гриппа в Сибири привела к отмене занятий в школах

вчера 16:12 Общество 0 Коммент.

В Новосибирске загорелся грузовой автомобиль

вчера 16:00 Хроника 0 Коммент.

Кандидат в президенты РФС предложил строить в Сибири крытые футбольные стадионы

вчера 15:40 Общество 0 Коммент.

Новосибирских активистов обяжут письменно уведомлять мэрию об отмене пикетов

вчера 15:22 Общество 0 Коммент.

Новосибирские следователи разбираются в причинах смерти пациентки во время обследования

вчера 14:50 Хроника 0 Коммент.

Зима возвращается: в Новосибирске вновь похолодает

вчера 13:47 Общество 0 Коммент.

Новосибирский предприниматель в одиночку отбился от похитителей

вчера 12:45 Общество 0 Коммент.

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