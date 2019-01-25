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Эксперты назвали самую полезную рыбу в мире - и она водится в Сибири

Рубрика: общество

25.01.2019 07:14

фото с сайта pixabay.com

Сибирские учёные выяснили, в какой рыбе содержится больше всего омега-3-полиненасыщенных жирных кислот.

Боганидский голец, обитающий в озёрах Сибири, был назван местными учёными самой полезной в мире рыбой. Однако она недоступна большинству людей, так как её водится не очень много.

"Заключение наших коллег из Российской академии наук заслуживает внимания. Но гольцы, в которых содержится большое количество омега-3-полиненасыщенных жирных кислот, к сожалению, массовому потребителю недоступны, их немного", — привели слова руководителя Росрыболовства Ильи Шестакова в Интерфакс.

Зато он назвал другую ценную рыбу, которая совсем немного уступает гольцам по полезным качествам. Ею оказалась сардина иваси.

Напомним, в декабре эксперты выяснили, что более половины смертей в России происходят из-за плохого питания.

 

Теги: здоровье еда

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Новосибирский строящийся ЖК попал в топ-10 самых дорогих в стране

сегодня 07:56 Недвижимость 0 Коммент.

Эксперты назвали самую полезную рыбу в мире - и она водится в Сибири

сегодня 07:14 Общество 0 Коммент.

В Новосибирске совершено нападение на дежурного врача

вчера 21:30 Хроника 0 Коммент.

Красноярцы раскритиковали рекламу поездок на автобусах от мэрии

вчера 20:03 Общество 0 Коммент.

Мгновенная карма: томского «чёрного лесоруба» убило спиленным им же деревом

вчера 19:32 Хроника 0 Коммент.

ЛГБТ-активист поборется за кресло мэра Новосибирска

вчера 18:55 Политика 0 Коммент.

Хоккей: «Сибирь» уступила команде из Владивостока

вчера 18:44 Общество 0 Коммент.

В Новосибирске выросли цены на бензин всех марок

вчера 18:42 Авто 0 Коммент.

Глава госохраны памятников Новосибирской области уходит в отставку

вчера 18:08 Политика 0 Коммент.

Бывший вице-мэр Новосибирска Андрей Ксензов вернётся в Сибирь

вчера 17:13 Политика 0 Коммент.

Численность населения Новосибирской области достигла 2,7 миллиона человек

вчера 16:22 Общество 0 Коммент.

Новосибирские спасатели освободили детей из наручников и игрушечного меча

вчера 15:25 Хроника 0 Коммент.

ДТП с трамваем и автомобилем: в аварии пострадала семилетняя девочка

вчера 15:02 Хроника 0 Коммент.

Выиграй путевку в загородный отель на «Ретро FM»

вчера 13:37 Общество 0 Коммент.

Жителям Новосибирска норма на электричество пока не грозит

вчера 12:26 Общество 0 Коммент.

В Новосибирске запустят бесплатный бизнес-инкубатор для IT-специалистов

вчера 11:12 Общество 0 Коммент.

Приставы разыскивают прописанного в Новосибирске актёра Жерара Депардье

вчера 10:34 Общество 0 Коммент.

В Сибири проходит масштабная тренировка военных

вчера 09:54 Общество 0 Коммент.

Следователи Кузбасса проверяют сообщение о падающих в голодные обмороки школьниках

вчера 08:44 Общество 0 Коммент.

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