Эксперты назвали самую полезную рыбу в мире - и она водится в Сибири

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Эксперты назвали самую полезную рыбу в мире - и она водится в СибириРубрика: общество
25.01.2019 07:14
фото с сайта pixabay.com
Сибирские учёные выяснили, в какой рыбе содержится больше всего омега-3-полиненасыщенных жирных кислот.
Боганидский голец, обитающий в озёрах Сибири, был назван местными учёными самой полезной в мире рыбой. Однако она недоступна большинству людей, так как её водится не очень много.
"Заключение наших коллег из Российской академии наук заслуживает внимания. Но гольцы, в которых содержится большое количество омега-3-полиненасыщенных жирных кислот, к сожалению, массовому потребителю недоступны, их немного", — привели слова руководителя Росрыболовства Ильи Шестакова в Интерфакс.
Зато он назвал другую ценную рыбу, которая совсем немного уступает гольцам по полезным качествам. Ею оказалась сардина иваси.
Напомним, в декабре эксперты выяснили, что более половины смертей в России происходят из-за плохого питания.
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