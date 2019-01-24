Глава госохраны памятников Новосибирской области уходит в отставку

ФОТО С САЙТА ПРАВИТЕЛЬСТВА НСО

Спустя 10 лет управления Александр Кошелев решил оставить должность главы государственной охраны объектов культурного наследия Новосибирской области.

Начальник пресс-службы регионального правительства Роман Кулаковский подтвердил корреспонденту Сиб.фм информацию об увольнении Александра Кошелева. Он возглавлял управление по госохране объектов культурного наследия с 2008 года.

«С 21 января по 8 февраля Александр Кошелев в отпуске с последующим увольнением по собственной инициативе», – сообщил Роман Кулаковский.

Причины ухода с поста на данный момент неизвестны.

Напомним, 24 января также стало известно, что бывший вице-мэр Новосибирска Андрей Ксензов вернётся в Сибирь.