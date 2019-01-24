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Глава госохраны памятников Новосибирской области уходит в отставку

Рубрика: политика

24.01.2019 18:08

ФОТО С САЙТА ПРАВИТЕЛЬСТВА НСО

Спустя 10 лет управления Александр Кошелев решил оставить должность главы государственной охраны объектов культурного наследия Новосибирской области.

Начальник пресс-службы регионального правительства Роман Кулаковский подтвердил корреспонденту Сиб.фм информацию об увольнении Александра Кошелева. Он возглавлял управление по госохране объектов культурного наследия с 2008 года.

«С 21 января по 8 февраля Александр Кошелев в отпуске с последующим увольнением по собственной инициативе», – сообщил Роман Кулаковский.

Причины ухода с поста на данный момент неизвестны.

Напомним, 24 января также стало известно, что бывший вице-мэр Новосибирска Андрей Ксензов вернётся в Сибирь.

Теги: отставки и назначения Правительство Новосибирской области

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Лента новостей

Предложить новость

В Новосибирске совершено нападение на дежурного врача

сегодня 21:30 Хроника 0 Коммент.

Красноярцы раскритиковали рекламу поездок на автобусах от мэрии

сегодня 20:03 Общество 0 Коммент.

Мгновенная карма: томского «чёрного лесоруба» убило спиленным им же деревом

сегодня 19:32 Хроника 0 Коммент.

ЛГБТ-активист поборется за кресло мэра Новосибирска

сегодня 18:55 Политика 0 Коммент.

Хоккей: «Сибирь» уступила команде из Владивостока

сегодня 18:44 Общество 0 Коммент.

В Новосибирске выросли цены на бензин всех марок

сегодня 18:42 Авто 0 Коммент.

Глава госохраны памятников Новосибирской области уходит в отставку

сегодня 18:08 Политика 0 Коммент.

Бывший вице-мэр Новосибирска Андрей Ксензов вернётся в Сибирь

сегодня 17:13 Политика 0 Коммент.

Численность населения Новосибирской области достигла 2,7 миллиона человек

сегодня 16:22 Общество 0 Коммент.

Новосибирские спасатели освободили детей из наручников и игрушечного меча

сегодня 15:25 Хроника 0 Коммент.

ДТП с трамваем и автомобилем: в аварии пострадала семилетняя девочка

сегодня 15:02 Хроника 0 Коммент.

Выиграй путевку в загородный отель на «Ретро FM»

сегодня 13:37 Общество 0 Коммент.

Жителям Новосибирска норма на электричество пока не грозит

сегодня 12:26 Общество 0 Коммент.

В Новосибирске запустят бесплатный бизнес-инкубатор для IT-специалистов

сегодня 11:12 Общество 0 Коммент.

Приставы разыскивают прописанного в Новосибирске актёра Жерара Депардье

сегодня 10:34 Общество 0 Коммент.

В Сибири проходит масштабная тренировка военных

сегодня 09:54 Общество 0 Коммент.

Следователи Кузбасса проверяют сообщение о падающих в голодные обмороки школьниках

сегодня 08:44 Общество 0 Коммент.

Исследователи выяснили шансы новосибирских студентов найти работу

сегодня 07:53 Работа 0 Коммент.

В Новосибирске пройдёт международный фестиваль кукольных спектаклей

сегодня 07:15 Культура 0 Коммент.

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