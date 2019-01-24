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Хоккей: «Сибирь» уступила команде из Владивостока

Рубрика: общество

24.01.2019 18:44

фото из группы ХК «Сибирь» в соцсети «ВКонтакте»

Новосибирская хоккейная команда проиграла «Адмиралу» с разрывом в две шайбы в матче регулярного чемпионата КХЛ.

«Сибирь» прервала победную серию из четырёх матчей, уступив «Адмиралу» со счётом 1:4. Игра началась с результативной атаки новосибирских хоккеистов. На шестой минуте гол оформил Юкка Пелтола. Однако преимущество «Сибири» длилось недолго – «Адмирал» ответил двумя шайбами с разницей в полторы минуты. На первый перерыв спортсмены ушли со счётом 2:1.

Во втором периоде «Адмирал» укрепил свои позиции ещё одним дублем. Хоккеистам «Сибири» удалось ответить только в третьем периоде – гол забил Николай Демидов. Матч закончился победой хозяев площадки с отрывом в две шайбы.

Ранее «Адмирал» и «Сибирь» встречались дважды, команды одержали по одной победе. Следующая игра между ними состоится во Владивостоке уже 26 января.

Напомним, в прошлом матче регулярного чемпионата КХЛ «Сибирь» одержала победу над хабаровским «Амуром».

Теги: хоккей спорт ХК «Сибирь»

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Предложить новость

В Новосибирске совершено нападение на дежурного врача

сегодня 21:30 Хроника 0 Коммент.

Красноярцы раскритиковали рекламу поездок на автобусах от мэрии

сегодня 20:03 Общество 0 Коммент.

Мгновенная карма: томского «чёрного лесоруба» убило спиленным им же деревом

сегодня 19:32 Хроника 0 Коммент.

ЛГБТ-активист поборется за кресло мэра Новосибирска

сегодня 18:55 Политика 0 Коммент.

Хоккей: «Сибирь» уступила команде из Владивостока

сегодня 18:44 Общество 0 Коммент.

В Новосибирске выросли цены на бензин всех марок

сегодня 18:42 Авто 0 Коммент.

Глава госохраны памятников Новосибирской области уходит в отставку

сегодня 18:08 Политика 0 Коммент.

Бывший вице-мэр Новосибирска Андрей Ксензов вернётся в Сибирь

сегодня 17:13 Политика 0 Коммент.

Численность населения Новосибирской области достигла 2,7 миллиона человек

сегодня 16:22 Общество 0 Коммент.

Новосибирские спасатели освободили детей из наручников и игрушечного меча

сегодня 15:25 Хроника 0 Коммент.

ДТП с трамваем и автомобилем: в аварии пострадала семилетняя девочка

сегодня 15:02 Хроника 0 Коммент.

Выиграй путевку в загородный отель на «Ретро FM»

сегодня 13:37 Общество 0 Коммент.

Жителям Новосибирска норма на электричество пока не грозит

сегодня 12:26 Общество 0 Коммент.

В Новосибирске запустят бесплатный бизнес-инкубатор для IT-специалистов

сегодня 11:12 Общество 0 Коммент.

Приставы разыскивают прописанного в Новосибирске актёра Жерара Депардье

сегодня 10:34 Общество 0 Коммент.

В Сибири проходит масштабная тренировка военных

сегодня 09:54 Общество 0 Коммент.

Следователи Кузбасса проверяют сообщение о падающих в голодные обмороки школьниках

сегодня 08:44 Общество 0 Коммент.

Исследователи выяснили шансы новосибирских студентов найти работу

сегодня 07:53 Работа 0 Коммент.

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сегодня 07:15 Культура 0 Коммент.

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