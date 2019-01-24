Хоккей: «Сибирь» уступила команде из Владивостока

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Хоккей: «Сибирь» уступила команде из ВладивостокаРубрика: общество
24.01.2019 18:44
фото из группы ХК «Сибирь» в соцсети «ВКонтакте»
Новосибирская хоккейная команда проиграла «Адмиралу» с разрывом в две шайбы в матче регулярного чемпионата КХЛ.
«Сибирь» прервала победную серию из четырёх матчей, уступив «Адмиралу» со счётом 1:4. Игра началась с результативной атаки новосибирских хоккеистов. На шестой минуте гол оформил Юкка Пелтола. Однако преимущество «Сибири» длилось недолго – «Адмирал» ответил двумя шайбами с разницей в полторы минуты. На первый перерыв спортсмены ушли со счётом 2:1.
Во втором периоде «Адмирал» укрепил свои позиции ещё одним дублем. Хоккеистам «Сибири» удалось ответить только в третьем периоде – гол забил Николай Демидов. Матч закончился победой хозяев площадки с отрывом в две шайбы.
Ранее «Адмирал» и «Сибирь» встречались дважды, команды одержали по одной победе. Следующая игра между ними состоится во Владивостоке уже 26 января.
Напомним, в прошлом матче регулярного чемпионата КХЛ «Сибирь» одержала победу над хабаровским «Амуром».
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