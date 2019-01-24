Красноярцы раскритиковали рекламу поездок на автобусах от мэрии

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Красноярцы раскритиковали рекламу поездок на автобусах от мэрииРубрика: общество
24.01.2019 20:03
кадр видео из группы "#ТВОЁ_ВРЕМЯ | Красноярск" в соцсети "ВКонтакте"
Красноярцы активно обсуждают видеоролик, в котором общественный транспорт побеждает в битве с личным автомобилем.
В соцсетях мэрии опубликовали видео под названием «Экономь время — передвигайся на общественном транспорте». Сам ролик сняли в центре авторского самоопределения молодёжи «Зеркало».
На видео молодые люди утром решают наперегонки уехать из одного места в другое. Первый выбирает автомобиль, а второй автобус. Побеждает в гонке, что удивительно, любитель общественного транспорта.
Вот только сами горожане не одобрили эту рекламу в соцсетях. Они назвали видео «полнейшей ерундой».
«Пока не закупите нормальные автобусы, в которых можно будет чувствовать себя человеком, а не скотиной, лично я не пересяду на общественный транспорт», – отметил красноярец.
Другой же пользователь соцсетей рассказал, что автобус он вынужден порой ждать по 15 минут. А затем ехать в очень забитом транспорте с холодным полом.
Напомним, в ноябре губернатора Новосибирской области Андрея Травникова позвали прокатиться в самом консервном автобусе города.
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Мгновенная карма: томского «чёрного лесоруба» убило спиленным им же деревом
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