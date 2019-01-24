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Красноярцы раскритиковали рекламу поездок на автобусах от мэрии

Рубрика: общество

24.01.2019 20:03

кадр видео из группы "#ТВОЁ_ВРЕМЯ | Красноярск" в соцсети "ВКонтакте"

Красноярцы активно обсуждают видеоролик, в котором общественный транспорт побеждает в битве с личным автомобилем.

В соцсетях мэрии опубликовали видео под названием «Экономь время — передвигайся на общественном транспорте». Сам ролик сняли в центре авторского самоопределения молодёжи «Зеркало».

На видео молодые люди утром решают наперегонки уехать из одного места в другое. Первый выбирает автомобиль, а второй автобус. Побеждает в гонке, что удивительно, любитель общественного транспорта.

Вот только сами горожане не одобрили эту рекламу в соцсетях. Они назвали видео «полнейшей ерундой».

«Пока не закупите нормальные автобусы, в которых можно будет чувствовать себя человеком, а не скотиной, лично я не пересяду на общественный транспорт», – отметил красноярец.

Другой же пользователь соцсетей рассказал, что автобус он вынужден порой ждать по 15 минут. А затем ехать в очень забитом транспорте с холодным полом.

Напомним, в ноябре губернатора Новосибирской области Андрея Травникова позвали прокатиться в самом консервном автобусе города.

Теги: общественный транспорт социальные сети видео

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В Новосибирске совершено нападение на дежурного врача

сегодня 21:30 Хроника 0 Коммент.

Красноярцы раскритиковали рекламу поездок на автобусах от мэрии

сегодня 20:03 Общество 0 Коммент.

Мгновенная карма: томского «чёрного лесоруба» убило спиленным им же деревом

сегодня 19:32 Хроника 0 Коммент.

ЛГБТ-активист поборется за кресло мэра Новосибирска

сегодня 18:55 Политика 0 Коммент.

Хоккей: «Сибирь» уступила команде из Владивостока

сегодня 18:44 Общество 0 Коммент.

В Новосибирске выросли цены на бензин всех марок

сегодня 18:42 Авто 0 Коммент.

Глава госохраны памятников Новосибирской области уходит в отставку

сегодня 18:08 Политика 0 Коммент.

Бывший вице-мэр Новосибирска Андрей Ксензов вернётся в Сибирь

сегодня 17:13 Политика 0 Коммент.

Численность населения Новосибирской области достигла 2,7 миллиона человек

сегодня 16:22 Общество 0 Коммент.

Новосибирские спасатели освободили детей из наручников и игрушечного меча

сегодня 15:25 Хроника 0 Коммент.

ДТП с трамваем и автомобилем: в аварии пострадала семилетняя девочка

сегодня 15:02 Хроника 0 Коммент.

Выиграй путевку в загородный отель на «Ретро FM»

сегодня 13:37 Общество 0 Коммент.

Жителям Новосибирска норма на электричество пока не грозит

сегодня 12:26 Общество 0 Коммент.

В Новосибирске запустят бесплатный бизнес-инкубатор для IT-специалистов

сегодня 11:12 Общество 0 Коммент.

Приставы разыскивают прописанного в Новосибирске актёра Жерара Депардье

сегодня 10:34 Общество 0 Коммент.

В Сибири проходит масштабная тренировка военных

сегодня 09:54 Общество 0 Коммент.

Следователи Кузбасса проверяют сообщение о падающих в голодные обмороки школьниках

сегодня 08:44 Общество 0 Коммент.

Исследователи выяснили шансы новосибирских студентов найти работу

сегодня 07:53 Работа 0 Коммент.

В Новосибирске пройдёт международный фестиваль кукольных спектаклей

сегодня 07:15 Культура 0 Коммент.

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