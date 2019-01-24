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ЛГБТ-активист поборется за кресло мэра Новосибирска

Рубрика: политика, общество

24.01.2019 18:55

фото со страницы Булата Барантаева в Facebook

Предвыборная кампания в Новосибирске официально ещё не стартовала, но в ней уже появился нетрадиционный кандидат.

Известный новосибирский ЛГБТ-активист, открытый гей Булат Барантаев намерен стать кандидатом в мэры Новосибирска на выборах в сентябре 2019 года. 

«Я заявил о своей инициативе и дальше обсуждаю, собираю предложения, кто готов меня поддержать. Моё желание есть. И я не с пустыми руками иду, а с конкретной программой», – рассказал он корреспонденту Сиб.фм.

Булат Барантаев известен своей активной жизненной позицией. Он неоднократно выступал организатором и участником различных акций в защиту либеральных ценностей и секс-меньшинств. Большой резонанс вызвал, например, пикет в поддержку скандальной группы Pussy Riot, устроившей панк-молебен в Храме Христа Спасителя в Москве, а также размещённый в центре Новосибирска баннер с надписью «Мужчины, ненавидящие геев, показывают на лабораторном эксперименте физиологический интерес к другим мужчинам». Кроме того, Барантаев является успешным предпринимателем – основателем и владельцем популярного в разных странах бренда мужской одежды.

Предвыборные тезисы он уже разместил на своей странице в Facebook. В них много внимания уделено борьбе с дорожными пробками. Одним из эффективных методов Булат Барантаев считает введение ограничений для автомобилей и развитие общественного транспорта, который, по мнению возможного кандидата, в Новосибирске должен работать круглосуточно.

Напомним, ранее в январе в КПРФ рассказали, кто может стать кандидатом от партии на предстоящих выборах мэра.

Теги: мэр выборы политика

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В Новосибирске совершено нападение на дежурного врача

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Мгновенная карма: томского «чёрного лесоруба» убило спиленным им же деревом

сегодня 19:32 Хроника 0 Коммент.

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сегодня 18:55 Политика 0 Коммент.

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сегодня 18:44 Общество 0 Коммент.

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сегодня 18:42 Авто 0 Коммент.

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сегодня 16:22 Общество 0 Коммент.

Новосибирские спасатели освободили детей из наручников и игрушечного меча

сегодня 15:25 Хроника 0 Коммент.

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сегодня 13:37 Общество 0 Коммент.

Жителям Новосибирска норма на электричество пока не грозит

сегодня 12:26 Общество 0 Коммент.

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сегодня 11:12 Общество 0 Коммент.

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сегодня 08:44 Общество 0 Коммент.

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