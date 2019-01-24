Мгновенная карма: томского «чёрного лесоруба» убило спиленным им же деревом

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В Томской области поймали группу мужчин, которые занимались нелегальной вырубкой деревьев; один из них погиб от несчастного случая прямо во время задержания.

Сотрудники полиции совместно с лесничими задержали группу «чёрных лесорубов» в Окунеевском участковом лесничестве. Как сообщили в областном департаменте лесного хозяйства, региональному фонду они причинили ущерб в особо крупном размере.

Лесничие потратили несколько дней, чтобы выйти на злоумышленников. В итоге их поймали в момент совершения преступления, однако при задержании один из лесорубов погиб. Срубленное дерево упало на машину, в которой он сидел. Остальных подозреваемых доставили в полицию.

На месте у подозреваемых изъяли КамАЗ с прицепом, трактор, две бензопилы и незаконно заготовленную древесину.

«По оценке специалистов, ими было вырублено 18,6 кубометров березы, а ущерб составил 118 тысяч рублей. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье “Незаконная рубка лесных насаждений”», — сообщили в пресс-службе департамента лесного хозяйства.

Напомним, в декабре администрация нацпарка «Шушенский бор» была вынуждена тщательно охранять от «чёрных лесорубов» хвойные деревья.