Лента новостейПредложить новость
Мгновенная карма: томского «чёрного лесоруба» убило спиленным им же деревом
Глава госохраны памятников Новосибирской области уходит в отставку
Численность населения Новосибирской области достигла 2,7 миллиона человек
Новосибирские спасатели освободили детей из наручников и игрушечного меча
ДТП с трамваем и автомобилем: в аварии пострадала семилетняя девочка
В Новосибирске запустят бесплатный бизнес-инкубатор для IT-специалистов
Приставы разыскивают прописанного в Новосибирске актёра Жерара Депардье
Следователи Кузбасса проверяют сообщение о падающих в голодные обмороки школьниках
В Новосибирске пройдёт международный фестиваль кукольных спектаклей
Мгновенная карма: томского «чёрного лесоруба» убило спиленным им же деревомРубрика: проиcшествия
24.01.2019 19:32
фото с сайта pixabay.com
В Томской области поймали группу мужчин, которые занимались нелегальной вырубкой деревьев; один из них погиб от несчастного случая прямо во время задержания.
Сотрудники полиции совместно с лесничими задержали группу «чёрных лесорубов» в Окунеевском участковом лесничестве. Как сообщили в областном департаменте лесного хозяйства, региональному фонду они причинили ущерб в особо крупном размере.
Лесничие потратили несколько дней, чтобы выйти на злоумышленников. В итоге их поймали в момент совершения преступления, однако при задержании один из лесорубов погиб. Срубленное дерево упало на машину, в которой он сидел. Остальных подозреваемых доставили в полицию.
На месте у подозреваемых изъяли КамАЗ с прицепом, трактор, две бензопилы и незаконно заготовленную древесину.
«По оценке специалистов, ими было вырублено 18,6 кубометров березы, а ущерб составил 118 тысяч рублей. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье “Незаконная рубка лесных насаждений”», — сообщили в пресс-службе департамента лесного хозяйства.
Напомним, в декабре администрация нацпарка «Шушенский бор» была вынуждена тщательно охранять от «чёрных лесорубов» хвойные деревья.
Комментарии
Лента новостей
Мгновенная карма: томского «чёрного лесоруба» убило спиленным им же деревом
Глава госохраны памятников Новосибирской области уходит в отставку
Численность населения Новосибирской области достигла 2,7 миллиона человек
Новосибирские спасатели освободили детей из наручников и игрушечного меча
ДТП с трамваем и автомобилем: в аварии пострадала семилетняя девочка
В Новосибирске запустят бесплатный бизнес-инкубатор для IT-специалистов
Приставы разыскивают прописанного в Новосибирске актёра Жерара Депардье
Следователи Кузбасса проверяют сообщение о падающих в голодные обмороки школьниках
В Новосибирске пройдёт международный фестиваль кукольных спектаклей
Статьи по теме
Заповедное братство
Как алтайские заповедники умудряются охранять природу...
Новости по теме
Популярное