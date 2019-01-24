Лента новостейПредложить новость
Численность населения Новосибирской области достигла 2,7 миллиона человек
Новосибирские спасатели освободили детей из наручников и игрушечного меча
ДТП с трамваем и автомобилем: в аварии пострадала семилетняя девочка
С женщины-инвалида в новосибирском такси потребовали доплату за коляску
В Новосибирске запустят бесплатный бизнес-инкубатор для IT-специалистов
Приставы разыскивают прописанного в Новосибирске актёра Жерара Депардье
Новосибирских активистов обяжут письменно уведомлять мэрию об отмене пикетов
Новосибирские спасатели освободили детей из наручников и игрушечного мечаРубрика: проиcшествия
24.01.2019 15:25
фото предоставлено МАСС
На спасение детей, оказавшихся в плену у игрушек, у специалистов МАСС ушли считанные минуты.
Вечером 23 января сотрудники муниципальной аварийно-спасательной службы города прибыли по вызову в Заельцовский район Новосибирска: 6-летний ребёнок играл дома с деревянным мечом и просунул пальцы в отверстие рукоятки, где они застряли. Самостоятельно освободить руку ребёнка родители не смогли и вызвали спасателей. На освобождение руки ребёнка понадобилось несколько минут, обошлось без травмы.
Тем же вечером на базу аварийно-спасательного отряда «Центральный» пришёл подросток с заклинившими наручниками. Снятие наручников с рук заняло пять минут, обошлось также без серьёзных травм. «Информация о случае с наручниками была передана в правоохранительные органы», – сообщил представитель службы МАСС Дмитрий Фокин.
Напомним, 29 августа две юные жительницы Новосибирска застряли в качелях.
Комментарии
Лента новостей
Численность населения Новосибирской области достигла 2,7 миллиона человек
Новосибирские спасатели освободили детей из наручников и игрушечного меча
ДТП с трамваем и автомобилем: в аварии пострадала семилетняя девочка
С женщины-инвалида в новосибирском такси потребовали доплату за коляску
В Новосибирске запустят бесплатный бизнес-инкубатор для IT-специалистов
Приставы разыскивают прописанного в Новосибирске актёра Жерара Депардье
Новосибирских активистов обяжут письменно уведомлять мэрию об отмене пикетов
Статьи по теме
Новости по теме
Популярное