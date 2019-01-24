Новосибирские спасатели освободили детей из наручников и игрушечного меча

фото предоставлено МАСС

На спасение детей, оказавшихся в плену у игрушек, у специалистов МАСС ушли считанные минуты.

Вечером 23 января сотрудники муниципальной аварийно-спасательной службы города прибыли по вызову в Заельцовский район Новосибирска: 6-летний ребёнок играл дома с деревянным мечом и просунул пальцы в отверстие рукоятки, где они застряли. Самостоятельно освободить руку ребёнка родители не смогли и вызвали спасателей. На освобождение руки ребёнка понадобилось несколько минут, обошлось без травмы.

Тем же вечером на базу аварийно-спасательного отряда «Центральный» пришёл подросток с заклинившими наручниками. Снятие наручников с рук заняло пять минут, обошлось также без серьёзных травм. «Информация о случае с наручниками была передана в правоохранительные органы», – сообщил представитель службы МАСС Дмитрий Фокин.

Напомним, 29 августа две юные жительницы Новосибирска застряли в качелях.