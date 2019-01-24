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Новосибирские спасатели освободили детей из наручников и игрушечного меча

Рубрика: проиcшествия

24.01.2019 15:25

фото предоставлено МАСС

 

На спасение детей, оказавшихся в плену у игрушек, у специалистов МАСС ушли считанные минуты. 

Вечером 23 января сотрудники муниципальной аварийно-спасательной службы города прибыли по вызову в Заельцовский район Новосибирска: 6-летний ребёнок играл дома с деревянным мечом и просунул пальцы в отверстие рукоятки, где они застряли. Самостоятельно освободить руку ребёнка родители не смогли и вызвали спасателей. На освобождение руки ребёнка понадобилось несколько минут, обошлось без травмы.

Тем же вечером на базу аварийно-спасательного отряда «Центральный» пришёл подросток с заклинившими наручниками. Снятие наручников с рук заняло пять минут, обошлось также без серьёзных травм. «Информация о случае с наручниками была передана в правоохранительные органы», – сообщил представитель службы МАСС Дмитрий Фокин. 

Напомним, 29 августа две юные жительницы Новосибирска застряли в качелях. 

Теги: спасатели МАСС наручники

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сегодня 15:25 Хроника 0 Коммент.

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сегодня 14:31 Хроника 0 Коммент.

С женщины-инвалида в новосибирском такси потребовали доплату за коляску

сегодня 13:45 Общество 0 Коммент.

Выиграй путевку в загородный отель на «Ретро FM»

сегодня 13:37 Общество 0 Коммент.

Жителям Новосибирска норма на электричество пока не грозит

сегодня 12:26 Общество 0 Коммент.

В Новосибирске запустят бесплатный бизнес-инкубатор для IT-специалистов

сегодня 11:12 Общество 0 Коммент.

Приставы разыскивают прописанного в Новосибирске актёра Жерара Депардье

сегодня 10:34 Общество 0 Коммент.

Исследователи выяснили шансы новосибирских студентов найти работу

сегодня 07:53 Работа 0 Коммент.

Томского бухгалтера подозревают в растрате бюджетного гранта в 8,6 миллиона рублей

вчера 18:35 Общество 0 Коммент.

Вспышка гриппа в Сибири привела к отмене занятий в школах

вчера 16:12 Общество 0 Коммент.

В Новосибирске загорелся грузовой автомобиль

вчера 16:00 Хроника 0 Коммент.

Кандидат в президенты РФС предложил строить в Сибири крытые футбольные стадионы

вчера 15:40 Общество 0 Коммент.

Новосибирских активистов обяжут письменно уведомлять мэрию об отмене пикетов

вчера 15:22 Общество 0 Коммент.

Новосибирские следователи разбираются в причинах смерти пациентки во время обследования

вчера 14:50 Хроника 0 Коммент.

Зима возвращается: в Новосибирске вновь похолодает

вчера 13:47 Общество 0 Коммент.

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вчера 12:45 Общество 0 Коммент.

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