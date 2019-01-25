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Новосибирский строящийся ЖК попал в топ-10 самых дорогих в стране

Рубрика: недвижимость

25.01.2019 07:56

фото с сайта cian.ru

По данным исследования, в Сибири строятся два жилых комплекса по ценам, которые могут вполне сравниться с московскими.

Рейтинг регионов с самыми дорогими квартирами в строящихся ЖК подготовил ЦИАН. Согласно исследованию, во многих субъектах страны самое дорогое жильё в новостройке равно по цене небольшой квартиры бизнес-класса в столице.

Первое место в рейтинге по цене заняло ЖК «Полянка/44» в Москве, где 266 квадратных метров стоят 664, 03 миллиона рублей. Также двухкомнатная квартира от 55,6 м будет стоить 50-58 млн рублей.

Вторую строчку занял Санкт-Петербургский ЖК ESPER CLUB: 256 млн рублей за 256 м. Для сравнения, разброс по цене двушки от 58 м намного больше, от 18 до 69 млн рублей.

Тройку лидеров замкнул ЖК Level Barvikha Residence в Московской области: 43,62 млн рублей за 150 м. Здесь известно о цене за трёхкомнатную квартиру в 150 м — 43, 6 млн рублей.

А вот ЖК Prime House в Новосибирской области расположился на шестой строчке: 31,58 млн рублей за 195 м. В нём также продают квартиры свободной планировки от 38,8 м по цене от 3,9 до 31,5 млн рублей.

Также в рейтинг попал Алтайский край, заняв восьмое место с ЖК «Центральный»: 23,41 млн рублей за 234 м. В сравнение: двухкомнатная квартира от 54 м стоит 5-5,4 млн рублей.

Напомним, в январе мэрия Новосибирска назвала 10 лучших застройщиков 2018 года.

Теги: исследования жильё недвижимость деньги

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Предложить новость

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Эксперты назвали самую полезную рыбу в мире - и она водится в Сибири

сегодня 07:14 Общество 0 Коммент.

В Новосибирске совершено нападение на дежурного врача

вчера 21:30 Хроника 0 Коммент.

Красноярцы раскритиковали рекламу поездок на автобусах от мэрии

вчера 20:03 Общество 0 Коммент.

Мгновенная карма: томского «чёрного лесоруба» убило спиленным им же деревом

вчера 19:32 Хроника 0 Коммент.

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вчера 18:55 Политика 0 Коммент.

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вчера 18:44 Общество 0 Коммент.

В Новосибирске выросли цены на бензин всех марок

вчера 18:42 Авто 0 Коммент.

Глава госохраны памятников Новосибирской области уходит в отставку

вчера 18:08 Политика 0 Коммент.

Бывший вице-мэр Новосибирска Андрей Ксензов вернётся в Сибирь

вчера 17:13 Политика 0 Коммент.

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вчера 16:22 Общество 0 Коммент.

Новосибирские спасатели освободили детей из наручников и игрушечного меча

вчера 15:25 Хроника 0 Коммент.

ДТП с трамваем и автомобилем: в аварии пострадала семилетняя девочка

вчера 15:02 Хроника 0 Коммент.

Выиграй путевку в загородный отель на «Ретро FM»

вчера 13:37 Общество 0 Коммент.

Жителям Новосибирска норма на электричество пока не грозит

вчера 12:26 Общество 0 Коммент.

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вчера 11:12 Общество 0 Коммент.

Приставы разыскивают прописанного в Новосибирске актёра Жерара Депардье

вчера 10:34 Общество 0 Коммент.

В Сибири проходит масштабная тренировка военных

вчера 09:54 Общество 0 Коммент.

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вчера 08:44 Общество 0 Коммент.

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