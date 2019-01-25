Новосибирский строящийся ЖК попал в топ-10 самых дорогих в стране

фото с сайта cian.ru

По данным исследования, в Сибири строятся два жилых комплекса по ценам, которые могут вполне сравниться с московскими.

Рейтинг регионов с самыми дорогими квартирами в строящихся ЖК подготовил ЦИАН. Согласно исследованию, во многих субъектах страны самое дорогое жильё в новостройке равно по цене небольшой квартиры бизнес-класса в столице.

Первое место в рейтинге по цене заняло ЖК «Полянка/44» в Москве, где 266 квадратных метров стоят 664, 03 миллиона рублей. Также двухкомнатная квартира от 55,6 м будет стоить 50-58 млн рублей.

Вторую строчку занял Санкт-Петербургский ЖК ESPER CLUB: 256 млн рублей за 256 м. Для сравнения, разброс по цене двушки от 58 м намного больше, от 18 до 69 млн рублей.

Тройку лидеров замкнул ЖК Level Barvikha Residence в Московской области: 43,62 млн рублей за 150 м. Здесь известно о цене за трёхкомнатную квартиру в 150 м — 43, 6 млн рублей.

А вот ЖК Prime House в Новосибирской области расположился на шестой строчке: 31,58 млн рублей за 195 м. В нём также продают квартиры свободной планировки от 38,8 м по цене от 3,9 до 31,5 млн рублей.

Также в рейтинг попал Алтайский край, заняв восьмое место с ЖК «Центральный»: 23,41 млн рублей за 234 м. В сравнение: двухкомнатная квартира от 54 м стоит 5-5,4 млн рублей.

Напомним, в январе мэрия Новосибирска назвала 10 лучших застройщиков 2018 года.