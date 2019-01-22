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Приставы разыскивают прописанного в Новосибирске актёра Жерара Депардье

Рубрика: общество

24.01.2019 10:34

фото с сайта wikipedia.org

У французского актёра, зарегистрированного в Новосибирске, обнаружили задолженность.

Известный актёр Жерар Депардье имеет просроченную задолженность – информация об этом содержится на сайте Федеральной службы судебных приставов. Производство на сумму 6600 рублей появилось 15 января. В качестве должника значится компания актёра — ООО "ПЦ ЖЕРАРА ДЕПАРДЬЕ", зарегистрированная в Москве. Согласно выписке из Единого государственного реестра юридических лиц, основная деятельность компании – производство кинофильмов, видеофильмов и телевизионных программ. Депардье числится её единственным учредителем.

Французский актёр стал гражданином России в мае 2013 года. В декабре прошлого получил прописку в Новосибирске. В том же месяце Депардье удивил новосибирцев своей прогулкой по городу. По сети распространились фотографии с известным французом в гипермаркете «Ашан».

Напомним, в июне стало известно о намерении испанского футболиста получить гражданство РФ.

 

Теги: налоги приставы

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Предложить новость

В Новосибирске запустят бесплатный бизнес-инкубатор для IT-специалистов

сегодня 11:12 Общество 0 Коммент.

Приставы разыскивают прописанного в Новосибирске актёра Жерара Депардье

сегодня 10:34 Общество 0 Коммент.

В Сибири проходит масштабная тренировка военных

сегодня 09:54 Общество 0 Коммент.

Следователи Кузбасса проверяют сообщение о падающих в голодные обмороки школьниках

сегодня 08:44 Общество 0 Коммент.

Исследователи выяснили шансы новосибирских студентов найти работу

сегодня 07:53 Работа 0 Коммент.

Томского бухгалтера подозревают в растрате бюджетного гранта в 8,6 миллиона рублей

вчера 18:35 Общество 0 Коммент.

Вспышка гриппа в Сибири привела к отмене занятий в школах

вчера 16:12 Общество 0 Коммент.

В Новосибирске загорелся грузовой автомобиль

вчера 16:00 Хроника 0 Коммент.

Кандидат в президенты РФС предложил строить в Сибири крытые футбольные стадионы

вчера 15:40 Общество 0 Коммент.

Новосибирских активистов обяжут письменно уведомлять мэрию об отмене пикетов

вчера 15:22 Общество 0 Коммент.

Новосибирские следователи разбираются в причинах смерти пациентки во время обследования

вчера 14:50 Хроника 0 Коммент.

Против исправлявшего оценки новосибирского школьника снова выдвинуто обвинение

вчера 12:01 Общество 0 Коммент.

Муж сибирячки помог приставам арестовать её автомобиль

вчера 11:09 Хроника 0 Коммент.

Экс-глава сельсовета в Новосибирской области осуждён за ущерб в 260 миллионов рублей

вчера 10:30 Хроника 0 Коммент.

Экологи научат новосибирцев помогать птицам выжить зимой

вчера 09:12 Общество 0 Коммент.

Наукоград Кольцово нашёл в Белоруссии новый город-побратим

вчера 08:24 Экономика 0 Коммент.

Разработка сибирских учёных поможет выращивать пшеницу на Марсе

вчера 07:37 Общество 0 Коммент.

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