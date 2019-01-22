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Приставы разыскивают прописанного в Новосибирске актёра Жерара ДепардьеРубрика: общество
24.01.2019 10:34
фото с сайта wikipedia.org
У французского актёра, зарегистрированного в Новосибирске, обнаружили задолженность.
Известный актёр Жерар Депардье имеет просроченную задолженность – информация об этом содержится на сайте Федеральной службы судебных приставов. Производство на сумму 6600 рублей появилось 15 января. В качестве должника значится компания актёра — ООО "ПЦ ЖЕРАРА ДЕПАРДЬЕ", зарегистрированная в Москве. Согласно выписке из Единого государственного реестра юридических лиц, основная деятельность компании – производство кинофильмов, видеофильмов и телевизионных программ. Депардье числится её единственным учредителем.
Французский актёр стал гражданином России в мае 2013 года. В декабре прошлого получил прописку в Новосибирске. В том же месяце Депардье удивил новосибирцев своей прогулкой по городу. По сети распространились фотографии с известным французом в гипермаркете «Ашан».
Напомним, в июне стало известно о намерении испанского футболиста получить гражданство РФ.
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Лента новостей
В Новосибирске запустят бесплатный бизнес-инкубатор для IT-специалистов
Приставы разыскивают прописанного в Новосибирске актёра Жерара Депардье
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