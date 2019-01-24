Рейс из Новосибирска снова задержали на 18 часов

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Сдвиг вылета в аэропорту Новосибирска связан со вчерашней задержкой рейса в Таиланд.

В аэропорту Толмачёво вылет самолёта Новосибирск-Краби задержан на 18 часов. Причиной этому стала вчерашняя задержка рейса Новосибирск-Пхукет – сообщила старший помощник Западно-Сибирского транспортного прокурора Оксана Горбунова.

«Это тот же самолёт, который должен был вылететь вчера. Из-за неприбытия судна рейс перенесли с 21:30 на 15:30 сегодня», – объяснила Горбунова.

Всего на рейс был зарегистрирован 421 человек, 85 из них разместили в новосибирской гостинице, пассажирам предоставили горячее питание. В 11:30 их планируют отправить в аэропорт. По словам Оксаны Горбуновой, прокуратура контролирует соблюдение прав пассажиров. Жалоб пока не поступало.

По факту задержки рейса Новосибирск-Пхукет Роспотребнадзор сообщает, что туроператор отвечает перед туристом за действия или бездействие в оказании услуг, если федеральными законами и иными нормативными актами не будет установлено, что ответственность перед туристом несет третье лицо.

На основании статьи воздушного кодекса РФ потребитель вправе требовать возмещения убытков, компенсации морального вреда, причинённых вследствие неисполнения обязательств по оказанию услуг в срок.

Напомним, в декабре новосибирскому аэропорту присвоили имя Александра Покрышкина.