Рейс из Новосибирска снова задержали на 18 часов

Лента новостейПредложить новость
Численность населения Новосибирской области достигла 2,7 миллиона человек
Новосибирские спасатели освободили детей из наручников и игрушечного меча
ДТП с трамваем и автомобилем: в аварии пострадала семилетняя девочка
С женщины-инвалида в новосибирском такси потребовали доплату за коляску
В Новосибирске запустят бесплатный бизнес-инкубатор для IT-специалистов
Приставы разыскивают прописанного в Новосибирске актёра Жерара Депардье
Новосибирских активистов обяжут письменно уведомлять мэрию об отмене пикетов
Рейс из Новосибирска снова задержали на 18 часовРубрика: общество
24.01.2019 11:55
ФОТО С САЙТА PIXABAY.COM
Сдвиг вылета в аэропорту Новосибирска связан со вчерашней задержкой рейса в Таиланд.
В аэропорту Толмачёво вылет самолёта Новосибирск-Краби задержан на 18 часов. Причиной этому стала вчерашняя задержка рейса Новосибирск-Пхукет – сообщила старший помощник Западно-Сибирского транспортного прокурора Оксана Горбунова.
«Это тот же самолёт, который должен был вылететь вчера. Из-за неприбытия судна рейс перенесли с 21:30 на 15:30 сегодня», – объяснила Горбунова.
Всего на рейс был зарегистрирован 421 человек, 85 из них разместили в новосибирской гостинице, пассажирам предоставили горячее питание. В 11:30 их планируют отправить в аэропорт. По словам Оксаны Горбуновой, прокуратура контролирует соблюдение прав пассажиров. Жалоб пока не поступало.
По факту задержки рейса Новосибирск-Пхукет Роспотребнадзор сообщает, что туроператор отвечает перед туристом за действия или бездействие в оказании услуг, если федеральными законами и иными нормативными актами не будет установлено, что ответственность перед туристом несет третье лицо.
На основании статьи воздушного кодекса РФ потребитель вправе требовать возмещения убытков, компенсации морального вреда, причинённых вследствие неисполнения обязательств по оказанию услуг в срок.
Напомним, в декабре новосибирскому аэропорту присвоили имя Александра Покрышкина.
Комментарии
Лента новостей
Численность населения Новосибирской области достигла 2,7 миллиона человек
Новосибирские спасатели освободили детей из наручников и игрушечного меча
ДТП с трамваем и автомобилем: в аварии пострадала семилетняя девочка
С женщины-инвалида в новосибирском такси потребовали доплату за коляску
В Новосибирске запустят бесплатный бизнес-инкубатор для IT-специалистов
Приставы разыскивают прописанного в Новосибирске актёра Жерара Депардье
Новосибирских активистов обяжут письменно уведомлять мэрию об отмене пикетов
Статьи по теме
Великие имена России: Новосибирск забыл Георгия Байдукова
Наибольшее число голосов по итогам прошедших этапов конкурса набрали тр...
Новости по теме
Популярное