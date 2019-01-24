С женщины-инвалида в новосибирском такси потребовали доплату за коляску

фото со страницы Ольги Стволовой в соцсети «ВКонтакте»

Новосибирский водитель такси отказывался вести колясочницу, пока она не доплатит за перевозку кресла.

Общественного деятеля Ольгу Стволову в такси заставили доплачивать за перевозку инвалидного кресла. Девушка воспользовалось услугами фирмы «Лидер» с помощью приложения «Рутакси».

По словам подруги, которая помогала Ольге садиться в машину, таксист, увидев кресло, не попытался положить его в багажник, а сразу сказал, что оно не войдёт. Девушка уговорила перевозить кресло в салоне, оказалось, что в таком случае за перевозку придётся доплатить 50 рублей.

«Таксист ехал, звонил диспетчеру. Сказал, что меня долго ждал, коляску поставил в салон, надо брать больше денег. Его спросили, мешает ли коляска обзору, он соврал, сказал, что да. Я завелась и кричала, что ничего моя коляска не закрывает. Потом таксист начал требовать чтобы я заплатила ему до того, как он меня привезёт в пункт назначения. Ответила, что никогда не платила за поездку до того, как приеду, я никуда не денусь в любом случае, а вот он ведёт себя неадекватно, и странно платить ему заранее», – рассказала Ольга на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Водитель со второй попытки доставил девушку до места назначения. В итоге ей пришлось заплатить не 180 рублей, а 270.

За объяснением ситуации Сиб.фм обратились к директору диспетчерской службы «Лидер» Вячеславу Шевченко.

«Дело в том, что независимые перевозчики берут у нас заказы, они не считаются сотрудниками нашей компании. Мы призываем их быть вежливыми, но применять какие-то санкции к ним, штрафовать не можем. Ставя себя на его место, конечно, я бы доплаты не брал. Но формально водитель был прав: если груз не помещается в багажник, за перевозку в салоне просят заплатить 50 рублей», – рассказал Шевченко.

Также директор диспетчерской службы отметил, что аналогичные правила действуют и для других категорий инвалидов. Например, если человек едет со своей собакой-поводырём.

«За перевоз животных берут также 50 рублей. Для инвалидов особых поправок нет. Перевозчики обычно в этой ситуации относятся с пониманием и не требуют доплаты, но тут уже включается человеческий фактор и желание самого водителя», – пояснил директор «Лидера».

Ольга Стволова рассказала, что ей часто приходится сталкиваться с недопониманием со стороны таксистов.

«Как-то раз такси подъехало ко мне, увидело меня и уехало. Хорошо что на улице осень теплая была, а то было бы совсем ужасно», – поделилась Ольга.

Напомним, в июле инвалида на несколько дней оставили на острове в одиночестве.