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Сибирякам рассказали о правилах питания зимой

Рубрика: общество

24.01.2019 17:44

ФОТО С САЙТА PIXABAY.COM

Жителям Сибири объяснили, как скорректировать свой рацион в холодное время года.

Сегодня Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор) опубликовала на официальном сайте рекомендации по питанию зимой.

Ведомство советует зимой чаще употреблять «полезные» жиры, углеводы и белок, а также обратить внимание на пряности. Правила питания опубликованы на сайте ведомства. К полезным продуктам относятся жирная рыба, содержащая кислоты омега-3, растительные масла, цельнозерновые, сезонные овощи, свежая зелень, фрукты и орехи. Также специалисты советуют добавить в рацион пряности – например, имбирь, корицу или гвоздику. Подходящий напиток во время морозов – имбирный чай с корицей, мятой и лимоном. 

Для поддержания иммунитета необходимо употреблять пищевые источники незаменимых аминокислот – нежирное мясо, курицу, индейку, молочные продукты, бобовые, а также не забывать о поливитаминных и минеральных комплексах.

Также неотъемлемый пункт правильного питания – соблюдение питьевого режима. Эксперты советуют в день выпивать 1,5-2 литра воды в тёплом виде. Это могут быть компоты, кисели, травяные чаи, морсы.

Специалисты развенчали миф о том, что соблюдение диеты противопоказано в зимний период. При отсутствии острых заболеваний никаких оснований для этого нет.

Напомним, в конце недели в Новосибирск снова вернутся морозы.

Теги: зима еда

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сегодня 18:44 Общество 0 Коммент.

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сегодня 18:08 Политика 0 Коммент.

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сегодня 17:13 Политика 0 Коммент.

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сегодня 16:22 Общество 0 Коммент.

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сегодня 15:25 Хроника 0 Коммент.

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сегодня 13:37 Общество 0 Коммент.

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сегодня 12:26 Общество 0 Коммент.

В Новосибирске запустят бесплатный бизнес-инкубатор для IT-специалистов

сегодня 11:12 Общество 0 Коммент.

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сегодня 10:34 Общество 0 Коммент.

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сегодня 09:54 Общество 0 Коммент.

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сегодня 08:44 Общество 0 Коммент.

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