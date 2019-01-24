Сибирякам рассказали о правилах питания зимой

ФОТО С САЙТА PIXABAY.COM

Жителям Сибири объяснили, как скорректировать свой рацион в холодное время года.

Сегодня Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор) опубликовала на официальном сайте рекомендации по питанию зимой.

Ведомство советует зимой чаще употреблять «полезные» жиры, углеводы и белок, а также обратить внимание на пряности. Правила питания опубликованы на сайте ведомства. К полезным продуктам относятся жирная рыба, содержащая кислоты омега-3, растительные масла, цельнозерновые, сезонные овощи, свежая зелень, фрукты и орехи. Также специалисты советуют добавить в рацион пряности – например, имбирь, корицу или гвоздику. Подходящий напиток во время морозов – имбирный чай с корицей, мятой и лимоном.

Для поддержания иммунитета необходимо употреблять пищевые источники незаменимых аминокислот – нежирное мясо, курицу, индейку, молочные продукты, бобовые, а также не забывать о поливитаминных и минеральных комплексах.

Также неотъемлемый пункт правильного питания – соблюдение питьевого режима. Эксперты советуют в день выпивать 1,5-2 литра воды в тёплом виде. Это могут быть компоты, кисели, травяные чаи, морсы.

Специалисты развенчали миф о том, что соблюдение диеты противопоказано в зимний период. При отсутствии острых заболеваний никаких оснований для этого нет.

Напомним, в конце недели в Новосибирск снова вернутся морозы.