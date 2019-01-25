Сверхпрочные керамические протезы будут бесплатно устанавливать новосибирцам

фото предоставила пресс-служба НГТУ

В Новосибирской области введут дополнительные методы высокотехнологичной помощи в ОМС.

Жителям региона будут бесплатно устанавливать сверхпрочные протезы тазобедренного и коленного сустава. Их разработали учёные из Новосибирского государственного технического университета совместно с компанией «НЭВЗ-Керамикс». Данную услугу включат в обязательное медицинское страхование.

«В 2019 году в программу обязательного медицинского страхования в Новосибирской области будут введены дополнительные методы высокотехнологичной помощи. Мы планируем, что с учётом этих методов объём оказываемой высокотехнологичной помощи в регионе вырастет до 9 тысяч случаев», — рассказала директор территориального Фонда обязательного медицинского страхования Новосибирской области Елена Ягнюкова.

В пресс-службе НГТУ при этом отметили, что данные протезы служат вдвое дольше обычных. На данный момент имплантировали уже свыше 3, 5 эндопротезов тазобедренного сустава.

Россия станет единственным государством мире, где освоят технологию производства коленного сустава на основе керамики.

Напомним, в сентябре НГТУ подписал соглашение с «НЭВЗ-Керамикс» и НИИТО имени Я. Л. Цивьяна о разработке и производстве уникального протеза коленного сустава.