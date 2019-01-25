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Сверхпрочные керамические протезы будут бесплатно устанавливать новосибирцам

Рубрика: общество, наука

25.01.2019 09:27

фото предоставила пресс-служба НГТУ

В Новосибирской области введут дополнительные методы высокотехнологичной помощи в ОМС.

Жителям региона будут бесплатно устанавливать сверхпрочные протезы тазобедренного и коленного сустава. Их разработали учёные из Новосибирского государственного технического университета совместно с компанией «НЭВЗ-Керамикс». Данную услугу включат в обязательное медицинское страхование.

«В 2019 году в программу обязательного медицинского страхования в Новосибирской области будут введены дополнительные методы высокотехнологичной помощи. Мы планируем, что с учётом этих методов объём оказываемой высокотехнологичной помощи в регионе вырастет до 9 тысяч случаев», — рассказала директор территориального Фонда обязательного медицинского страхования Новосибирской области Елена Ягнюкова.

В пресс-службе НГТУ при этом отметили, что данные протезы служат вдвое дольше обычных. На данный момент имплантировали уже свыше 3, 5 эндопротезов тазобедренного сустава.

Россия станет единственным государством мире, где освоят технологию производства коленного сустава на основе керамики.  

 

Напомним, в сентябре НГТУ подписал соглашение с «НЭВЗ-Керамикс» и НИИТО имени Я. Л. Цивьяна о разработке и производстве уникального протеза коленного сустава.

 

Теги: медицина наука НГТУ

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Иркутск, Чита, Улан-Удэ: по Сибири прокатилась волна сообщений о минировании

сегодня 12:55 Хроника 0 Коммент.

В Минске прошла встреча Андрея Травникова с президентом Белоруссии Александром Лукашенко

сегодня 12:11 Политика 0 Коммент.

Два мужчины погибли при взрыве колеса БелАЗа под Искитимом

сегодня 11:48 Хроника 0 Коммент.

Третьей смены не будет: в Новосибирске начали строительство новых школ

сегодня 11:40 Общество 0 Коммент.

Дольщики долгостроя в Новосибирске упрекнули власти в бездействии

сегодня 11:33 Общество 0 Коммент.

Главврач детской больницы Новосибирска пойдёт под суд за хищение 1,2 миллиона рублей

сегодня 11:19 Общество 0 Коммент.

Правительство Бурятии эвакуировали из-за угрозы минирования здания

сегодня 10:58 Хроника 0 Коммент.

В Новосибирске полиция изъяла более пяти килограммов «синтетики» у двух женщин

сегодня 10:16 Хроника 0 Коммент.

В Новосибирске открывается выставка о революционных изобретениях немецких учёных

сегодня 09:41 Афиша 0 Коммент.

Новосибирский строящийся ЖК попал в топ-10 самых дорогих в стране

сегодня 07:56 Недвижимость 0 Коммент.

В Новосибирске совершено нападение на дежурного врача

вчера 21:30 Хроника 0 Коммент.

Красноярцы раскритиковали рекламу поездок на автобусах от мэрии

вчера 20:03 Общество 0 Коммент.

Мгновенная карма: томского «чёрного лесоруба» убило спиленным им же деревом

вчера 19:32 Хроника 0 Коммент.

ЛГБТ-активист поборется за кресло мэра Новосибирска

вчера 18:55 Политика 0 Коммент.

Хоккей: «Сибирь» уступила команде из Владивостока

вчера 18:44 Общество 0 Коммент.

В Новосибирске выросли цены на бензин всех марок

вчера 18:42 Авто 0 Коммент.

Глава госохраны памятников Новосибирской области уходит в отставку

вчера 18:08 Политика 0 Коммент.

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вчера 17:13 Политика 0 Коммент.

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