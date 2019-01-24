ДТП с трамваем и автомобилем: в аварии пострадала семилетняя девочка

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ДТП с трамваем и автомобилем: в аварии пострадала семилетняя девочкаРубрика: проиcшествия
24.01.2019 15:02
фото с сайта гибдд.рф
По предварительным данным, виновником ДТП стала водитель автомобиля Toyota.
Утром 24 января в Новосибирске произошло ДТП на левом берегу: трамвай № 18 столкнулся с легковым автомобилем, в котором находился ребёнок.
Столкновение произошло на перекрёстке улиц Блюхера и Космической в 7:40. Женщина 35 лет за рулём «Тойота Старлет» двигалась по улице Блюхера со стороны Геодезической, и при повороте налево у дома 28 столкнулась с трамваем.
С водителем в машине находилась семилетняя дочь. Ей была оказана медицинская помощь, сейчас здоровью ребёнка ничего не угрожает.
«По предварительным данным, виновником ДТП является водитель автомобиля», – сообщает инспектор группы пропаганды отдела ГИБДД по городу Новосибирску Владислав Савченков.
Напомним, 8 января в ДТП под Новосибирском погибла 18-летняя девушка.
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