В Сибири проходит масштабная тренировка военных

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В Сибири проходит масштабная тренировка военныхРубрика: общество
24.01.2019 09:54
КАДР ВИДЕО ПРЕСС-СЛУЖБЫ ЦВО
Боеготовность войск Центрального военного округа, дислоцированных в Сибири, будут проверять до конца недели.
Военные Новосибирской области, Тувы, Кузбасса и Алтая проводят масштабную тренировку по оповещению и связи, получению вооружения и боеприпасов, передислокации военной техники в установленную точку за определённый период времени.
В тренировке задействованы системы С-400 «Триумф» и пушечные комплексы «Панцирь». Люди и техника должны быть готовы в кратчайший срок быть в полной боевой готовности для выполнения задач по предназначению. Масштабные тренировки продлятся до конца недели.
Напомним, в январе «Панцири» уже участвовали в тренировке по отражению атаки на командный пункт в Новосибирске.
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Лента новостей
В Новосибирске запустят бесплатный бизнес-инкубатор для IT-специалистов
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