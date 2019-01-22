В Сибири проходит масштабная тренировка военных

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Боеготовность войск Центрального военного округа, дислоцированных в Сибири, будут проверять до конца недели.

Военные Новосибирской области, Тувы, Кузбасса и Алтая проводят масштабную тренировку по оповещению и связи, получению вооружения и боеприпасов, передислокации военной техники в установленную точку за определённый период времени.

В тренировке задействованы системы С-400 «Триумф» и пушечные комплексы «Панцирь». Люди и техника должны быть готовы в кратчайший срок быть в полной боевой готовности для выполнения задач по предназначению. Масштабные тренировки продлятся до конца недели.

Напомним, в январе «Панцири» уже участвовали в тренировке по отражению атаки на командный пункт в Новосибирске.