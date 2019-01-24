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В Новосибирске ликвидировали подпольное производство оружия

Рубрика: проиcшествия

24.01.2019 14:31

ФОТО С САЙТА ГУ МВД РОССИИ ПО НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

Новосибирец занимался изготовлением патронов и оружия кустарным способом.

В Новосибирске сотрудники правоохранительных органов обнаружили и ликвидировали нелегальную мастерскую по производству боеприпасов и оружия. 

У хозяина мастерской, 56-летнего жителя города, было изъято пять единиц огнестрельного оружия и более 500 патронов. Часть оружия, по заключению специалистов, была приспособлена для использования боевых патронов.

«В Новосибирске оперативно-розыскное мероприятие проводилась в рамках общей межрегиональной спецоперации», – сообщили корреспонденту Сиб.фм в пресс-службе ФСБ по Новосибирской области. 

Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 223 УК РФ («Незаконное изготовление оружия») и ведётся сбор доказательств. 

Напомним, в декабре прошлого, 2018 года жительница Новосибирска пыталась продать детали для изготовления вооружения за границу. 

Теги: оружие производство

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сегодня 15:25 Хроника 0 Коммент.

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сегодня 15:02 Хроника 0 Коммент.

В Новосибирске ликвидировали подпольное производство оружия

сегодня 14:31 Хроника 0 Коммент.

С женщины-инвалида в новосибирском такси потребовали доплату за коляску

сегодня 13:45 Общество 0 Коммент.

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сегодня 13:37 Общество 0 Коммент.

Жителям Новосибирска норма на электричество пока не грозит

сегодня 12:26 Общество 0 Коммент.

В Новосибирске запустят бесплатный бизнес-инкубатор для IT-специалистов

сегодня 11:12 Общество 0 Коммент.

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сегодня 10:34 Общество 0 Коммент.

Исследователи выяснили шансы новосибирских студентов найти работу

сегодня 07:53 Работа 0 Коммент.

Томского бухгалтера подозревают в растрате бюджетного гранта в 8,6 миллиона рублей

вчера 18:35 Общество 0 Коммент.

Вспышка гриппа в Сибири привела к отмене занятий в школах

вчера 16:12 Общество 0 Коммент.

В Новосибирске загорелся грузовой автомобиль

вчера 16:00 Хроника 0 Коммент.

Кандидат в президенты РФС предложил строить в Сибири крытые футбольные стадионы

вчера 15:40 Общество 0 Коммент.

Новосибирских активистов обяжут письменно уведомлять мэрию об отмене пикетов

вчера 15:22 Общество 0 Коммент.

Новосибирские следователи разбираются в причинах смерти пациентки во время обследования

вчера 14:50 Хроника 0 Коммент.

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вчера 13:47 Общество 0 Коммент.

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вчера 12:45 Общество 0 Коммент.

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