В Новосибирске ликвидировали подпольное производство оружия

Лента новостейПредложить новость
Численность населения Новосибирской области достигла 2,7 миллиона человек
Новосибирские спасатели освободили детей из наручников и игрушечного меча
ДТП с трамваем и автомобилем: в аварии пострадала семилетняя девочка
С женщины-инвалида в новосибирском такси потребовали доплату за коляску
В Новосибирске запустят бесплатный бизнес-инкубатор для IT-специалистов
Приставы разыскивают прописанного в Новосибирске актёра Жерара Депардье
Новосибирских активистов обяжут письменно уведомлять мэрию об отмене пикетов
В Новосибирске ликвидировали подпольное производство оружияРубрика: проиcшествия
24.01.2019 14:31
ФОТО С САЙТА ГУ МВД РОССИИ ПО НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ
Новосибирец занимался изготовлением патронов и оружия кустарным способом.
В Новосибирске сотрудники правоохранительных органов обнаружили и ликвидировали нелегальную мастерскую по производству боеприпасов и оружия.
У хозяина мастерской, 56-летнего жителя города, было изъято пять единиц огнестрельного оружия и более 500 патронов. Часть оружия, по заключению специалистов, была приспособлена для использования боевых патронов.
«В Новосибирске оперативно-розыскное мероприятие проводилась в рамках общей межрегиональной спецоперации», – сообщили корреспонденту Сиб.фм в пресс-службе ФСБ по Новосибирской области.
Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 223 УК РФ («Незаконное изготовление оружия») и ведётся сбор доказательств.
Напомним, в декабре прошлого, 2018 года жительница Новосибирска пыталась продать детали для изготовления вооружения за границу.
Комментарии
Лента новостей
Численность населения Новосибирской области достигла 2,7 миллиона человек
Новосибирские спасатели освободили детей из наручников и игрушечного меча
ДТП с трамваем и автомобилем: в аварии пострадала семилетняя девочка
С женщины-инвалида в новосибирском такси потребовали доплату за коляску
В Новосибирске запустят бесплатный бизнес-инкубатор для IT-специалистов
Приставы разыскивают прописанного в Новосибирске актёра Жерара Депардье
Новосибирских активистов обяжут письменно уведомлять мэрию об отмене пикетов
Статьи по теме
Сама приплыла
Восемь версий потопа на Алтае, высказанных в прессе и блогах...
Новости по теме
Популярное