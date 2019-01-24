В Новосибирске ликвидировали подпольное производство оружия

ФОТО С САЙТА ГУ МВД РОССИИ ПО НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

Новосибирец занимался изготовлением патронов и оружия кустарным способом.

В Новосибирске сотрудники правоохранительных органов обнаружили и ликвидировали нелегальную мастерскую по производству боеприпасов и оружия.

У хозяина мастерской, 56-летнего жителя города, было изъято пять единиц огнестрельного оружия и более 500 патронов. Часть оружия, по заключению специалистов, была приспособлена для использования боевых патронов.

«В Новосибирске оперативно-розыскное мероприятие проводилась в рамках общей межрегиональной спецоперации», – сообщили корреспонденту Сиб.фм в пресс-службе ФСБ по Новосибирской области.

Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 223 УК РФ («Незаконное изготовление оружия») и ведётся сбор доказательств.

Напомним, в декабре прошлого, 2018 года жительница Новосибирска пыталась продать детали для изготовления вооружения за границу.