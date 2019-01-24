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В Новосибирске совершено нападение на дежурного врача

Рубрика: проиcшествия

24.01.2019 21:30

ФОТО С САЙТА PIXABAY.COM

Следственный комитет уточняет информацию о драке, произошедшей в Заельцовском районе.

В Новосибирске в ночь на 24 января в травмпункт ГКБ № 1 обратилась за помощью молодая пара, однако, не дождавшись завершения процедуры, мужчина 30-35 лет поднял скандал, а после вовсе накинулся на дежурного с кулаками. Причиной такого агрессивного поведения послужило якобы долгое оказание помощи девушке. 

Всё происходящее было записано камерой наблюдения. В данный момент сотрудниками следственного отдела по Новосибирской области устанавливаются детали произошедшего. По результатам проверки информации будет ясна дальнейшая судьба всех участников конфликта.

Напомним, в июне прошлого, 2018 года врач пострадал от рук пациента.

Теги: врачи нападения

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В Новосибирске совершено нападение на дежурного врача

сегодня 21:30 Хроника 0 Коммент.

Красноярцы раскритиковали рекламу поездок на автобусах от мэрии

сегодня 20:03 Общество 0 Коммент.

Мгновенная карма: томского «чёрного лесоруба» убило спиленным им же деревом

сегодня 19:32 Хроника 0 Коммент.

ЛГБТ-активист поборется за кресло мэра Новосибирска

сегодня 18:55 Политика 0 Коммент.

Хоккей: «Сибирь» уступила команде из Владивостока

сегодня 18:44 Общество 0 Коммент.

В Новосибирске выросли цены на бензин всех марок

сегодня 18:42 Авто 0 Коммент.

Глава госохраны памятников Новосибирской области уходит в отставку

сегодня 18:08 Политика 0 Коммент.

Бывший вице-мэр Новосибирска Андрей Ксензов вернётся в Сибирь

сегодня 17:13 Политика 0 Коммент.

Численность населения Новосибирской области достигла 2,7 миллиона человек

сегодня 16:22 Общество 0 Коммент.

Новосибирские спасатели освободили детей из наручников и игрушечного меча

сегодня 15:25 Хроника 0 Коммент.

ДТП с трамваем и автомобилем: в аварии пострадала семилетняя девочка

сегодня 15:02 Хроника 0 Коммент.

Выиграй путевку в загородный отель на «Ретро FM»

сегодня 13:37 Общество 0 Коммент.

Жителям Новосибирска норма на электричество пока не грозит

сегодня 12:26 Общество 0 Коммент.

В Новосибирске запустят бесплатный бизнес-инкубатор для IT-специалистов

сегодня 11:12 Общество 0 Коммент.

Приставы разыскивают прописанного в Новосибирске актёра Жерара Депардье

сегодня 10:34 Общество 0 Коммент.

В Сибири проходит масштабная тренировка военных

сегодня 09:54 Общество 0 Коммент.

Следователи Кузбасса проверяют сообщение о падающих в голодные обмороки школьниках

сегодня 08:44 Общество 0 Коммент.

Исследователи выяснили шансы новосибирских студентов найти работу

сегодня 07:53 Работа 0 Коммент.

В Новосибирске пройдёт международный фестиваль кукольных спектаклей

сегодня 07:15 Культура 0 Коммент.

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