В Новосибирске совершено нападение на дежурного врача

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В Новосибирске совершено нападение на дежурного врачаРубрика: проиcшествия
24.01.2019 21:30
ФОТО С САЙТА PIXABAY.COM
Следственный комитет уточняет информацию о драке, произошедшей в Заельцовском районе.
В Новосибирске в ночь на 24 января в травмпункт ГКБ № 1 обратилась за помощью молодая пара, однако, не дождавшись завершения процедуры, мужчина 30-35 лет поднял скандал, а после вовсе накинулся на дежурного с кулаками. Причиной такого агрессивного поведения послужило якобы долгое оказание помощи девушке.
Всё происходящее было записано камерой наблюдения. В данный момент сотрудниками следственного отдела по Новосибирской области устанавливаются детали произошедшего. По результатам проверки информации будет ясна дальнейшая судьба всех участников конфликта.
Напомним, в июне прошлого, 2018 года врач пострадал от рук пациента.
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