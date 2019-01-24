В Новосибирске совершено нападение на дежурного врача

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Следственный комитет уточняет информацию о драке, произошедшей в Заельцовском районе.

В Новосибирске в ночь на 24 января в травмпункт ГКБ № 1 обратилась за помощью молодая пара, однако, не дождавшись завершения процедуры, мужчина 30-35 лет поднял скандал, а после вовсе накинулся на дежурного с кулаками. Причиной такого агрессивного поведения послужило якобы долгое оказание помощи девушке.

Всё происходящее было записано камерой наблюдения. В данный момент сотрудниками следственного отдела по Новосибирской области устанавливаются детали произошедшего. По результатам проверки информации будет ясна дальнейшая судьба всех участников конфликта.

Напомним, в июне прошлого, 2018 года врач пострадал от рук пациента.