В Новосибирске выросли цены на бензин всех марок

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В Новосибирске выросли цены на бензин всех марокРубрика: Авто, экономика
24.01.2019 18:42
фото с сайта pixabay.com
2019 год начался с тотального подъёма цен на различные товары и услуги как по всей стране, так и по Новосибирску в частности; рост коснулся и цен на топливо.
Новосибирскстат сообщил, что за прошедшую неделю, с 14 по 21 января, в городе выросла стоимость автомобильного бензина. Цена увеличилась на 0,6-0,7 %.
На данный момент средняя стоимость бензина АИ-92 выросла до 40,8 рубля за литр, АИ-95 подорожало до 43,8 рубля за литр, а АИ-98 теперь стоит 49,7 рубля за литр.
Всего с 9 января бензин в области подорожал на 1,32-1,51 %. Ранее же эксперты сообщали, что по данным на декабрь 2018 года самый дешёвый по Сибири бензин марки АИ-92 можно было купить в Новосибирске.
Напомним, в январе эксперты отметили, что в конце прошлого года продукты питания в Новосибирске подорожали.
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