В Новосибирске запустят бесплатный бизнес-инкубатор для IT-специалистов

фото с сайта НГТУ

НГТУ запустит площадку, где молодые IT-специалисты, могут делиться опытом и заниматься проектами в удобное для них время.

В здании бывшей столовой, НГТУ запускает межвузовский бизнес-инкубатор для молодых учёных, которые смогут работать и развивать свои проекты, используя новое оборудование.

«Студенческий бизнес-инкубатор — это место, где студенты могут попробовать себя в качестве стартап-команды. Они могут прийти к нам со своей идеей, проработать ее с опытными бизнес-практиками и тренерами и запустить собственный бизнес», — комментирует инициатор создания площадки Евгения Горевая.

Планируется запустить инкубатор к 5 марта. Особенностью этого проекта является его универсальная компоновка помещений, которая позволит использовать его как для совещаний, так и для производства различных электродеталей.

Первое время инкубатор будет работать до 22:00 часов, а после организации охраны и установки всего оборудования, резиденты площадки смогут бесплатно работать в любое, удобное для них время. Отличительной чертой бизнес инкубаторов является неформальная форма общения, которая благоприятно влияет на развитие новых идей.

Напомним, учёные НГТУ создали уникальный источник тока для квантовых компьютеров.