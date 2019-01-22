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В Новосибирске запустят бесплатный бизнес-инкубатор для IT-специалистов

Рубрика: общество

24.01.2019 11:12

фото с сайта НГТУ

НГТУ запустит площадку, где молодые IT-специалисты, могут делиться опытом и заниматься проектами в удобное для них время.

В здании бывшей столовой, НГТУ запускает межвузовский бизнес-инкубатор для молодых учёных, которые смогут работать и развивать свои проекты, используя новое оборудование. 

«Студенческий бизнес-инкубатор — это место, где студенты могут попробовать себя в качестве стартап-команды. Они могут прийти к нам со своей идеей, проработать ее с опытными бизнес-практиками и тренерами и запустить собственный бизнес», — комментирует инициатор создания площадки Евгения Горевая.

Планируется запустить инкубатор к 5 марта. Особенностью этого проекта является его универсальная компоновка помещений, которая позволит использовать его как для совещаний, так и для производства различных электродеталей.

Первое время инкубатор будет работать до 22:00 часов, а после организации охраны и установки всего оборудования, резиденты площадки смогут бесплатно работать в любое, удобное для них время. Отличительной чертой бизнес инкубаторов является неформальная форма общения, которая благоприятно влияет на развитие новых идей.

Напомним, учёные НГТУ создали уникальный источник тока для квантовых компьютеров. 

Теги: венчурный бизнес НГТУ бизнес-инкубатор

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Приставы разыскивают прописанного в Новосибирске актёра Жерара Депардье

сегодня 10:34 Общество 0 Коммент.

В Сибири проходит масштабная тренировка военных

сегодня 09:54 Общество 0 Коммент.

Следователи Кузбасса проверяют сообщение о падающих в голодные обмороки школьниках

сегодня 08:44 Общество 0 Коммент.

Исследователи выяснили шансы новосибирских студентов найти работу

сегодня 07:53 Работа 0 Коммент.

Томского бухгалтера подозревают в растрате бюджетного гранта в 8,6 миллиона рублей

вчера 18:35 Общество 0 Коммент.

Вспышка гриппа в Сибири привела к отмене занятий в школах

вчера 16:12 Общество 0 Коммент.

В Новосибирске загорелся грузовой автомобиль

вчера 16:00 Хроника 0 Коммент.

Кандидат в президенты РФС предложил строить в Сибири крытые футбольные стадионы

вчера 15:40 Общество 0 Коммент.

Новосибирских активистов обяжут письменно уведомлять мэрию об отмене пикетов

вчера 15:22 Общество 0 Коммент.

Новосибирские следователи разбираются в причинах смерти пациентки во время обследования

вчера 14:50 Хроника 0 Коммент.

Против исправлявшего оценки новосибирского школьника снова выдвинуто обвинение

вчера 12:01 Общество 0 Коммент.

Муж сибирячки помог приставам арестовать её автомобиль

вчера 11:09 Хроника 0 Коммент.

Экс-глава сельсовета в Новосибирской области осуждён за ущерб в 260 миллионов рублей

вчера 10:30 Хроника 0 Коммент.

Экологи научат новосибирцев помогать птицам выжить зимой

вчера 09:12 Общество 0 Коммент.

Наукоград Кольцово нашёл в Белоруссии новый город-побратим

вчера 08:24 Экономика 0 Коммент.

Разработка сибирских учёных поможет выращивать пшеницу на Марсе

вчера 07:37 Общество 0 Коммент.

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