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Выиграй путевку в загородный отель на «Ретро FM»Рубрика: общество
24.01.2019 13:37
ФОТО ПРЕДОСТАВИЛО «ВЫБЕРИ РАДИО»
Новосибирцы ещё имеют шансы выиграть путёвку на двоих в загородный отель благодаря радио «Ретро FM».
На «Ретро FM» продолжается акция «Право на отдых». Главный еженедельный приз розыгрыша – путёвка на двоих в загородный отель. Каждая путёвка включает в себя проживание на двое суток, трёхразовое питание, посещение русской бани и хаммама, катание на снегоходе с инструктором, бильярд и т. д.
Стать одним из счастливых победителей очень просто. Нужно дозвониться в «Феличиту» с 18:00 до 19:00 по номеру 362-07-97 и выполнить задание ведущего, набрав максимальное количество баллов. Чем больше баллов, тем больше шансов стать победителем! Итоги подводятся по воскресеньям.
Акция началась в декабре 2018 года и за это время уже пять счастливых семей воспользовались своим призом. А продлится она до 24 февраля.
Информация по телефону +7 (383) 362-07-67 и на сайтах vk.com/novosibirsk.retrofm и novosibirsk.retrofm.ru
Запрещено для детей. Генеральный партнёр проекта – сеть автокомплексов «Реактор», расположенных на Писарева, 73, на Станционной, 26а, на Учительской, 62/3 и на Связистов, 166. Телефон 209-54-54.
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Лента новостей
Численность населения Новосибирской области достигла 2,7 миллиона человек
Новосибирские спасатели освободили детей из наручников и игрушечного меча
ДТП с трамваем и автомобилем: в аварии пострадала семилетняя девочка
С женщины-инвалида в новосибирском такси потребовали доплату за коляску
В Новосибирске запустят бесплатный бизнес-инкубатор для IT-специалистов
Приставы разыскивают прописанного в Новосибирске актёра Жерара Депардье
Новосибирских активистов обяжут письменно уведомлять мэрию об отмене пикетов
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