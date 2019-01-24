Выиграй путевку в загородный отель на «Ретро FM»

ФОТО ПРЕДОСТАВИЛО «ВЫБЕРИ РАДИО»

Новосибирцы ещё имеют шансы выиграть путёвку на двоих в загородный отель благодаря радио «Ретро FM».

На «Ретро FM» продолжается акция «Право на отдых». Главный еженедельный приз розыгрыша – путёвка на двоих в загородный отель. Каждая путёвка включает в себя проживание на двое суток, трёхразовое питание, посещение русской бани и хаммама, катание на снегоходе с инструктором, бильярд и т. д.

Стать одним из счастливых победителей очень просто. Нужно дозвониться в «Феличиту» с 18:00 до 19:00 по номеру 362-07-97 и выполнить задание ведущего, набрав максимальное количество баллов. Чем больше баллов, тем больше шансов стать победителем! Итоги подводятся по воскресеньям.

Акция началась в декабре 2018 года и за это время уже пять счастливых семей воспользовались своим призом. А продлится она до 24 февраля.

Информация по телефону +7 (383) 362-07-67 и на сайтах vk.com/novosibirsk.retrofm и novosibirsk.retrofm.ru

Запрещено для детей. Генеральный партнёр проекта – сеть автокомплексов «Реактор», расположенных на Писарева, 73, на Станционной, 26а, на Учительской, 62/3 и на Связистов, 166. Телефон 209-54-54.