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сегодня 13:45 Общество 0 Коммент.

Выиграй путевку в загородный отель на «Ретро FM»

сегодня 13:37 Общество 0 Коммент.

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сегодня 12:26 Общество 0 Коммент.

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сегодня 10:34 Общество 0 Коммент.

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вчера 15:40 Общество 0 Коммент.

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вчера 15:22 Общество 0 Коммент.

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вчера 14:50 Хроника 0 Коммент.

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вчера 13:47 Общество 0 Коммент.

Новосибирский предприниматель в одиночку отбился от похитителей

вчера 12:45 Общество 0 Коммент.

Выиграй путевку в загородный отель на «Ретро FM»

Рубрика: общество

24.01.2019 13:37

ФОТО ПРЕДОСТАВИЛО «ВЫБЕРИ РАДИО»

Новосибирцы ещё имеют шансы выиграть путёвку на двоих в загородный отель благодаря радио «Ретро FM».

На «Ретро FM» продолжается акция «Право на отдых». Главный еженедельный приз розыгрыша – путёвка на двоих в загородный отель. Каждая путёвка включает в себя проживание на двое суток, трёхразовое питание, посещение русской бани и хаммама, катание на снегоходе с инструктором, бильярд и т. д.

Стать одним из счастливых победителей очень просто. Нужно дозвониться в «Феличиту» с 18:00 до 19:00 по номеру 362-07-97 и выполнить задание ведущего, набрав максимальное количество баллов. Чем больше баллов, тем больше шансов стать победителем! Итоги подводятся по воскресеньям.

Акция началась в декабре 2018 года и за это время уже пять счастливых семей воспользовались своим призом. А продлится она до 24 февраля.

Информация по телефону +7 (383) 362-07-67 и на сайтах vk.com/novosibirsk.retrofm и novosibirsk.retrofm.ru

Запрещено для детей. Генеральный партнёр проекта – сеть автокомплексов «Реактор», расположенных на Писарева, 73, на Станционной, 26а, на Учительской, 62/3 и на Связистов, 166. Телефон 209-54-54.

Теги: СМИ музыка конкурсы

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Лента новостей

Предложить новость

Бывший вице-мэр Новосибирска Андрей Ксензов вернётся в Сибирь

сегодня 17:13 Политика 0 Коммент.

Численность населения Новосибирской области достигла 2,7 миллиона человек

сегодня 16:22 Общество 0 Коммент.

Новосибирские спасатели освободили детей из наручников и игрушечного меча

сегодня 15:25 Хроника 0 Коммент.

ДТП с трамваем и автомобилем: в аварии пострадала семилетняя девочка

сегодня 15:02 Хроника 0 Коммент.

В Новосибирске ликвидировали подпольное производство оружия

сегодня 14:31 Хроника 0 Коммент.

С женщины-инвалида в новосибирском такси потребовали доплату за коляску

сегодня 13:45 Общество 0 Коммент.

Выиграй путевку в загородный отель на «Ретро FM»

сегодня 13:37 Общество 0 Коммент.

Жителям Новосибирска норма на электричество пока не грозит

сегодня 12:26 Общество 0 Коммент.

В Новосибирске запустят бесплатный бизнес-инкубатор для IT-специалистов

сегодня 11:12 Общество 0 Коммент.

Приставы разыскивают прописанного в Новосибирске актёра Жерара Депардье

сегодня 10:34 Общество 0 Коммент.

Исследователи выяснили шансы новосибирских студентов найти работу

сегодня 07:53 Работа 0 Коммент.

Томского бухгалтера подозревают в растрате бюджетного гранта в 8,6 миллиона рублей

вчера 18:35 Общество 0 Коммент.

Вспышка гриппа в Сибири привела к отмене занятий в школах

вчера 16:12 Общество 0 Коммент.

В Новосибирске загорелся грузовой автомобиль

вчера 16:00 Хроника 0 Коммент.

Кандидат в президенты РФС предложил строить в Сибири крытые футбольные стадионы

вчера 15:40 Общество 0 Коммент.

Новосибирских активистов обяжут письменно уведомлять мэрию об отмене пикетов

вчера 15:22 Общество 0 Коммент.

Новосибирские следователи разбираются в причинах смерти пациентки во время обследования

вчера 14:50 Хроника 0 Коммент.

Зима возвращается: в Новосибирске вновь похолодает

вчера 13:47 Общество 0 Коммент.

Новосибирский предприниматель в одиночку отбился от похитителей

вчера 12:45 Общество 0 Коммент.

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