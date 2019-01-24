Жителям Новосибирска норма на электричество пока не грозит

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Рубрика: общество

24.01.2019 12:26

фото с сайта GLOBALLOOKPRESS.COM

Вторая по счёту попытка ввести социальную норму потребления электроэнергии была отменена на заседании правительства РФ.

Правительство России решило отложить предложение использования соцнормы для регулирования тарифов электропотребления. Совещание проходило у вице-премьера Дмитрия Козака 23 января. Основная причина заморозки проекта – недостаточный анализ реальных доходов населения. 

«По итогам совещания у Козака принято решение прекратить на неопределённый срок обсуждение предложений о введении дифференцированных тарифов на электроэнергию для населения и поэтапной отмене понижающего коэффициента», – приводит слова вице-премьера РФ Ильи Джуса RNS. 

Министерство экономики России предложило ввести норму потребления электроэнергии в 300 кВт/ч в месяц, домохозяйства, превысившие норму, будут платить сумму выше стандартного тарифа. Также было предложено поэтапно отменить льготы для использующих электроплиты в квартирах и частных домов с электрокотлами.

Проект социальной нормы электропотребления был предложен ещё в 2013 году. В следующем, 2014 году в Орловской, Ростовской, Владимирской и Нижегородской областях были проведены эксперименты по внедрению программы. По итогам было решено заморозить проект для его доработки – плательщики были недовольны новыми тарифами. Новая программа отличается более мягкими тарифами и норма прикреплена к лицевому счёту, а не рассчитана на количество человек, проживающих совместно.

Оплата за электроэнергию будет зависеть от того, сколько было использовано электричества. Было предложено выделить три группы потребителей: те, кто потребляют до 300 кВт/ч, будут платить по стандартному тарифу, от 300 до 500 – по повышенному, свыше 500 кВт/ч – в два раза больше стандартного тарифа. 

Напомним, Сиб.фм писал, что в 2019 году в Новосибирской области дважды поднимут тарифы на тепловую энергию.

Теги: правительство норматив электричество

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Численность населения Новосибирской области достигла 2,7 миллиона человек

сегодня 16:22 Общество 0 Коммент.

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сегодня 15:25 Хроника 0 Коммент.

ДТП с трамваем и автомобилем: в аварии пострадала семилетняя девочка

сегодня 15:02 Хроника 0 Коммент.

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сегодня 14:31 Хроника 0 Коммент.

С женщины-инвалида в новосибирском такси потребовали доплату за коляску

сегодня 13:45 Общество 0 Коммент.

Выиграй путевку в загородный отель на «Ретро FM»

сегодня 13:37 Общество 0 Коммент.

Жителям Новосибирска норма на электричество пока не грозит

сегодня 12:26 Общество 0 Коммент.

В Новосибирске запустят бесплатный бизнес-инкубатор для IT-специалистов

сегодня 11:12 Общество 0 Коммент.

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сегодня 10:34 Общество 0 Коммент.

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сегодня 07:53 Работа 0 Коммент.

Томского бухгалтера подозревают в растрате бюджетного гранта в 8,6 миллиона рублей

вчера 18:35 Общество 0 Коммент.

Вспышка гриппа в Сибири привела к отмене занятий в школах

вчера 16:12 Общество 0 Коммент.

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вчера 15:40 Общество 0 Коммент.

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вчера 15:22 Общество 0 Коммент.

Новосибирские следователи разбираются в причинах смерти пациентки во время обследования

вчера 14:50 Хроника 0 Коммент.

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вчера 12:45 Общество 0 Коммент.

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