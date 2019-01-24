Жителям Новосибирска норма на электричество пока не грозит

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Жителям Новосибирска норма на электричество пока не грозитРубрика: общество
24.01.2019 12:26
фото с сайта GLOBALLOOKPRESS.COM
Вторая по счёту попытка ввести социальную норму потребления электроэнергии была отменена на заседании правительства РФ.
Правительство России решило отложить предложение использования соцнормы для регулирования тарифов электропотребления. Совещание проходило у вице-премьера Дмитрия Козака 23 января. Основная причина заморозки проекта – недостаточный анализ реальных доходов населения.
«По итогам совещания у Козака принято решение прекратить на неопределённый срок обсуждение предложений о введении дифференцированных тарифов на электроэнергию для населения и поэтапной отмене понижающего коэффициента», – приводит слова вице-премьера РФ Ильи Джуса RNS.
Министерство экономики России предложило ввести норму потребления электроэнергии в 300 кВт/ч в месяц, домохозяйства, превысившие норму, будут платить сумму выше стандартного тарифа. Также было предложено поэтапно отменить льготы для использующих электроплиты в квартирах и частных домов с электрокотлами.
Проект социальной нормы электропотребления был предложен ещё в 2013 году. В следующем, 2014 году в Орловской, Ростовской, Владимирской и Нижегородской областях были проведены эксперименты по внедрению программы. По итогам было решено заморозить проект для его доработки – плательщики были недовольны новыми тарифами. Новая программа отличается более мягкими тарифами и норма прикреплена к лицевому счёту, а не рассчитана на количество человек, проживающих совместно.
Оплата за электроэнергию будет зависеть от того, сколько было использовано электричества. Было предложено выделить три группы потребителей: те, кто потребляют до 300 кВт/ч, будут платить по стандартному тарифу, от 300 до 500 – по повышенному, свыше 500 кВт/ч – в два раза больше стандартного тарифа.
Напомним, Сиб.фм писал, что в 2019 году в Новосибирской области дважды поднимут тарифы на тепловую энергию.
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