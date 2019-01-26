Дети лежат на кушетках во время уроков в красноярской школе

фото с сайта администрации Красноярска

Особый ортопедический режим для детей со сколиозом ввели в одной из школ Красноярска: вместо стульев там кушетки, а из коридоров исчезли лавочки.

В школе школе-интернате № 1 им. В.П. Синякова решили избавиться от сидячего образа жизни. Почти в каждом классе установили по восемь-десять кушеток. На них дети лежат по-особому: нельзя опираться на локти, а под грудь дают специальную подставку. Расположение лежаков регулирует ортопед в соответствии с диагнозом каждого ребёнка.

Те, кто устали лежать, могут не более 10 минут за урок постоять за конторкой. Также кушеток нет в кабинетах биологии, физики и химии — в целях безопасности во время проведения опытов. Для каждого из детей разработан ещё и свой график: сколько дней он учится лёжа, а сколько сидя.

Одними кабинетами новый режим не ограничился. Из коридоров убрали скамейки и диваны, заменив их на откидные столики. Детям при этом запрещено пользоваться гаджетами, зато им свободном доступе предоставили альбомы для рисования, шахматы, шашки и другие настольные игры.

“Такой образ жизни для детей со сколиозом – это возможность замедлить развитие болезни, избежать инвалидизации. Полностью излечиться нельзя, однако педагоги учат ребят правильному образу жизни. Благодаря специальному оборудованию, правильно подобранной физической нагрузке у 80% учеников школы-интерната болезнь перестаёт прогрессировать”, — сообщили в пресс-службе администрации Красноярска.

Напомним, в январе стало известно, что правительство Новосибирской области планирует построить семь новых школ в столице Сибири и её пригородах в течение этого года.