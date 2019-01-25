Два мужчины погибли при взрыве колеса БелАЗа под Искитимом

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Два мужчины погибли при взрыве колеса БелАЗа под ИскитимомРубрика: проиcшествия
25.01.2019 11:48
фото с сайта pixabay.com
На разрезе «Восточный» в Искитимском районе при проведении ремонтных работ произошёл взрыв.
На промышленной площадке разреза «Восточный» вчера, 24 января, в обеденное время двое работников меняли колесо на грузовом автомобиле БелАЗ. По информации единой дежурно-диспетчерской службы Искитимского района, неожиданно произошёл взрыв колеса. Один мужчина погиб на месте.
Второго пострадавшего на карете скорой помощи доставили в Искитимскую городскую больницу. Но, несмотря на усилия медиков, мужчина скончался в реанимационном отделении. Сейчас оперативные службы выясняют причины произошедшего.
Разрез «Восточный» разрабатывается с 2016 года, специализируется на добыче антрацита, штат сотрудников — более 500 человек.
Напомним, в Красноярском крае водитель БелАЗа выжил после падения машины с 10-метровой высоты.
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Лента новостей
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