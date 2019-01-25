Два мужчины погибли при взрыве колеса БелАЗа под Искитимом

На разрезе «Восточный» в Искитимском районе при проведении ремонтных работ произошёл взрыв.

На промышленной площадке разреза «Восточный» вчера, 24 января, в обеденное время двое работников меняли колесо на грузовом автомобиле БелАЗ. По информации единой дежурно-диспетчерской службы Искитимского района, неожиданно произошёл взрыв колеса. Один мужчина погиб на месте.

Второго пострадавшего на карете скорой помощи доставили в Искитимскую городскую больницу. Но, несмотря на усилия медиков, мужчина скончался в реанимационном отделении. Сейчас оперативные службы выясняют причины произошедшего.

Разрез «Восточный» разрабатывается с 2016 года, специализируется на добыче антрацита, штат сотрудников — более 500 человек.

Напомним, в Красноярском крае водитель БелАЗа выжил после падения машины с 10-метровой высоты.