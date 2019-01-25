Главврач детской больницы Новосибирска пойдёт под суд за хищение 1,2 миллиона рублей

Уголовное дело в отношении 56-летнего главврача с обвинительным заключением передано в суд.

Прокуратура передала в Ленинский районный суд Новосибирска на рассмотрение уголовное дело в отношении главного врача детской городской больницы № 4 им. В. С. Гераськова, который обвиняется в растрате в особо крупном размере с использованием служебного положения.

Следствие установило, что врач с 29 января по 4 мая прошлого года издал указ о премировании за январь и апрель нескольких сотрудников на общую сумму в 1,2 млн рублей. Эти средства особым распоряжением были отданы главврачу, который деньгами больницы решал собственные проблемы: собирался компенсировать моральный вред, возложенный на него ранее.

Обвиняемому грозит до 10 лет лишения свободы со штрафом до миллиона рублей. Более того, чтобы возместить причинённый бюджету больницы ущерб, на деньги обвиняемого в размере похищенной суммы наложен арест.

Напомним, в Красноярске осуждён врач за взятки при заключении контрактов на поставку медицинских товаров.