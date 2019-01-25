Иркутск, Чита, Улан-Удэ: по Сибири прокатилась волна сообщений о минировании

фото из паблика «ДТП 38RUS Иркутск» соцсети «ВКонтакте»

Сегодня, 25 января, с самого утра оперативные службы трёх сибирских городов, а также Благовещенска и Якутии подняты по тревоге из-за сообщений о минировании школ, больниц и госучреждений.

Волна сообщений о минировании ходит по городам России с 20 января. Сегодня она дошла до Сибири. Утром в Иркутске эвакуированы шесть больниц, 11 школ, два торговых центра. Все учреждения проверяются оперативными службами. Дети из учебных заведений отпущены домой, пациенты больниц уже вернулись в палаты.

В Чите сотрудники ФСБ проверили три сообщения о минировании. В списке школа и два административных здания, граждане эвакуированы. Подобная ситуация и в Улан-Удэ, где эвакуированы здания правительства и парламента Бурятии.

В списке заминированных сегодня оказалась и Якутия: по электронной почте письма с угрозами получили более 30 социальных объектов. В Благовещенске проверяются два вуза, больницы и торговые центры.