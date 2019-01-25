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Иркутск, Чита, Улан-Удэ: по Сибири прокатилась волна сообщений о минировании

Рубрика: проиcшествия

25.01.2019 12:55

фото из паблика «ДТП 38RUS Иркутск» соцсети «ВКонтакте»

Сегодня, 25 января, с самого утра оперативные службы трёх сибирских городов, а также Благовещенска и Якутии подняты по тревоге из-за сообщений о минировании школ, больниц и госучреждений. 

Волна сообщений о минировании ходит по городам России с 20 января. Сегодня она дошла до Сибири. Утром в Иркутске эвакуированы шесть больниц, 11 школ, два торговых центра. Все учреждения проверяются оперативными службами. Дети из учебных заведений отпущены домой, пациенты больниц уже вернулись в палаты. 

В Чите сотрудники ФСБ проверили три сообщения о минировании. В списке школа и два административных здания, граждане эвакуированы. Подобная ситуация и в Улан-Удэ, где эвакуированы здания правительства и парламента Бурятии. 

В списке заминированных сегодня оказалась и Якутия: по электронной почте письма с угрозами получили более 30 социальных объектов. В Благовещенске проверяются два вуза, больницы и торговые центры. 

Подобная волна ложных сообщений о минировании уже наблюдалась в России в 2017 году. Тогда угрозы получили 75 из 85 регионов страны. Тогда ущерб от хулиганских действий звонивших, по подсчётам ФСБ, превысил 150 миллионов рублей.

 

Теги: эвакуация ФСБ

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сегодня 12:11 Политика 0 Коммент.

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сегодня 11:48 Хроника 0 Коммент.

Третьей смены не будет: в Новосибирске начали строительство новых школ

сегодня 11:40 Общество 0 Коммент.

Дольщики долгостроя в Новосибирске упрекнули власти в бездействии

сегодня 11:33 Общество 0 Коммент.

Главврач детской больницы Новосибирска пойдёт под суд за хищение 1,2 миллиона рублей

сегодня 11:19 Общество 0 Коммент.

Правительство Бурятии эвакуировали из-за угрозы минирования здания

сегодня 10:58 Хроника 0 Коммент.

В Новосибирске полиция изъяла более пяти килограммов «синтетики» у двух женщин

сегодня 10:16 Хроника 0 Коммент.

В Новосибирске открывается выставка о революционных изобретениях немецких учёных

сегодня 09:41 Афиша 0 Коммент.

Новосибирский строящийся ЖК попал в топ-10 самых дорогих в стране

сегодня 07:56 Недвижимость 0 Коммент.

В Новосибирске совершено нападение на дежурного врача

вчера 21:30 Хроника 0 Коммент.

Красноярцы раскритиковали рекламу поездок на автобусах от мэрии

вчера 20:03 Общество 0 Коммент.

Мгновенная карма: томского «чёрного лесоруба» убило спиленным им же деревом

вчера 19:32 Хроника 0 Коммент.

ЛГБТ-активист поборется за кресло мэра Новосибирска

вчера 18:55 Политика 0 Коммент.

Хоккей: «Сибирь» уступила команде из Владивостока

вчера 18:44 Общество 0 Коммент.

В Новосибирске выросли цены на бензин всех марок

вчера 18:42 Авто 0 Коммент.

Глава госохраны памятников Новосибирской области уходит в отставку

вчера 18:08 Политика 0 Коммент.

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вчера 17:13 Политика 0 Коммент.

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