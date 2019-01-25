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Иркутск, Чита, Улан-Удэ: по Сибири прокатилась волна сообщений о минированииРубрика: проиcшествия
25.01.2019 12:55
фото из паблика «ДТП 38RUS Иркутск» соцсети «ВКонтакте»
Сегодня, 25 января, с самого утра оперативные службы трёх сибирских городов, а также Благовещенска и Якутии подняты по тревоге из-за сообщений о минировании школ, больниц и госучреждений.
Волна сообщений о минировании ходит по городам России с 20 января. Сегодня она дошла до Сибири. Утром в Иркутске эвакуированы шесть больниц, 11 школ, два торговых центра. Все учреждения проверяются оперативными службами. Дети из учебных заведений отпущены домой, пациенты больниц уже вернулись в палаты.
В Чите сотрудники ФСБ проверили три сообщения о минировании. В списке школа и два административных здания, граждане эвакуированы. Подобная ситуация и в Улан-Удэ, где эвакуированы здания правительства и парламента Бурятии.
В списке заминированных сегодня оказалась и Якутия: по электронной почте письма с угрозами получили более 30 социальных объектов. В Благовещенске проверяются два вуза, больницы и торговые центры.
Подобная волна ложных сообщений о минировании уже наблюдалась в России в 2017 году. Тогда угрозы получили 75 из 85 регионов страны. Тогда ущерб от хулиганских действий звонивших, по подсчётам ФСБ, превысил 150 миллионов рублей.
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Лента новостей
Иркутск, Чита, Улан-Удэ: по Сибири прокатилась волна сообщений о минировании
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