2 балла
-19
65.92 74.63
Love Radio слушать online Реклама на сиб.фм
Авто Недвижимость Работа

Лента новостей

Предложить новость

Новосибирец возглавил министерство спорта Республики Мордовия

сегодня 20:47 Политика 0 Коммент.

В Новосибирске отменили концерт певицы Гречки

сегодня 19:29 Афиша 0 Коммент.

«Как собакам»: кузбасские подростки пожаловались на плохое питание в школе

сегодня 19:06 Общество 0 Коммент.

В Кузбассе по тревоге поднято более четырёх тысяч военнослужащих

сегодня 18:57 Общество 0 Коммент.

В Новосибирске ввели систему оплаты проезда через QR-код

сегодня 18:34 Общество 0 Коммент.

Новосибирские росгвардейцы спасли пожилую пару от смерти в пожаре

сегодня 18:01 Хроника 0 Коммент.

В Красноярском крае школьник устроил стрельбу рядом со школой

сегодня 17:43 Хроника 0 Коммент.

Выпускник НГТУ испытал вездеходную инвалидную коляску в зимнем Новосибирске

сегодня 16:58 Общество 0 Коммент.

МЧС предупредило новосибирцев о резком похолодании

сегодня 16:17 Общество 0 Коммент.

Новосибирского экс-чиновника Росрезерва оштрафовали на 100 миллионов и отправили в колонию

сегодня 15:11 Общество 0 Коммент.

В Новосибирске ждут новую вакцину от гриппа в следующем году

сегодня 15:03 Общество 0 Коммент.

Сотрудники Новосибирского зоопарка вручную выкармливают новорождённого яка

сегодня 14:40 Общество 0 Коммент.

Алтайское СМИ сообщило о наличии у губернатора Бердникова квартир в Сочи

сегодня 14:39 Политика 0 Коммент.

Новосибирская инклюзивная студия покажет спектакль по Хармсу

сегодня 13:38 Афиша 0 Коммент.

Иркутск, Чита, Улан-Удэ: по Сибири прокатилась волна сообщений о минировании

сегодня 12:55 Хроника 0 Коммент.

В Минске прошла встреча Андрея Травникова с президентом Белоруссии Александром Лукашенко

сегодня 12:11 Политика 0 Коммент.

Два мужчины погибли при взрыве колеса БелАЗа под Искитимом

сегодня 11:48 Хроника 0 Коммент.

Третьей смены не будет: в Новосибирске начали строительство новых школ

сегодня 11:40 Общество 0 Коммент.

Правительство Бурятии эвакуировали из-за угрозы минирования здания

сегодня 10:58 Хроника 0 Коммент.

«Как собакам»: кузбасские подростки пожаловались на плохое питание в школе

Рубрика: общество

25.01.2019 19:06

фото со страницы vkemerovo в Instagram

Следственный комитет проверит школу в Кемеровской области, в которой детей кормят переваренной лапшой, похожей на тесто, и пересохшими яблоками.

Две ученицы юргинской школы № 10 опубликовали в Instagram видео своих обедов. По нему можно понять, что кормят детей некачественными продуктами: переваренная в «кашу» лапша и старые яблоки.

«Как нас кормят в школе макаронами. Отдаём 60 рублей за какую-то фигню. Как собакам прям», — говорит за кадром автор видео.

После того, как видео обрело популярность (которое позже удалили), региональный следственный комитет начал проверку. В ближайшее время будет осмотрена та самая школьная столовая, а также сотрудникам предстоит выяснить, получал ли кто из детей пищевое отравление.

“Следователи работают с администрацией учебного заведения, опрашивают учеников. По результатам проверки будет принято процессуальное решение”, — сообщили в пресс-службе ведомства.

Напомним, 23 января уполномоченный по правам ребёнка Дмитрий Кислицын сообщил, что в школах Кемеровской области ученики стали чаще падать в голодные обмороки.

Теги: школы еда видео Следственный комитет

Комментарии

Ваш e-mail
Ваш никнейм
Комментарий

Лента новостей

Предложить новость

Новосибирец возглавил министерство спорта Республики Мордовия

сегодня 20:47 Политика 0 Коммент.

В Новосибирске отменили концерт певицы Гречки

сегодня 19:29 Афиша 0 Коммент.

«Как собакам»: кузбасские подростки пожаловались на плохое питание в школе

сегодня 19:06 Общество 0 Коммент.

В Кузбассе по тревоге поднято более четырёх тысяч военнослужащих

сегодня 18:57 Общество 0 Коммент.

В Новосибирске ввели систему оплаты проезда через QR-код

сегодня 18:34 Общество 0 Коммент.

Новосибирские росгвардейцы спасли пожилую пару от смерти в пожаре

сегодня 18:01 Хроника 0 Коммент.

В Красноярском крае школьник устроил стрельбу рядом со школой

сегодня 17:43 Хроника 0 Коммент.

Выпускник НГТУ испытал вездеходную инвалидную коляску в зимнем Новосибирске

сегодня 16:58 Общество 0 Коммент.

МЧС предупредило новосибирцев о резком похолодании

сегодня 16:17 Общество 0 Коммент.

Новосибирского экс-чиновника Росрезерва оштрафовали на 100 миллионов и отправили в колонию

сегодня 15:11 Общество 0 Коммент.

В Новосибирске ждут новую вакцину от гриппа в следующем году

сегодня 15:03 Общество 0 Коммент.

Сотрудники Новосибирского зоопарка вручную выкармливают новорождённого яка

сегодня 14:40 Общество 0 Коммент.

Алтайское СМИ сообщило о наличии у губернатора Бердникова квартир в Сочи

сегодня 14:39 Политика 0 Коммент.

Новосибирская инклюзивная студия покажет спектакль по Хармсу

сегодня 13:38 Афиша 0 Коммент.

Иркутск, Чита, Улан-Удэ: по Сибири прокатилась волна сообщений о минировании

сегодня 12:55 Хроника 0 Коммент.

В Минске прошла встреча Андрея Травникова с президентом Белоруссии Александром Лукашенко

сегодня 12:11 Политика 0 Коммент.

Два мужчины погибли при взрыве колеса БелАЗа под Искитимом

сегодня 11:48 Хроника 0 Коммент.

Третьей смены не будет: в Новосибирске начали строительство новых школ

сегодня 11:40 Общество 0 Коммент.

Правительство Бурятии эвакуировали из-за угрозы минирования здания

сегодня 10:58 Хроника 0 Коммент.

Статьи по теме

Image
13.12.2018

Колыванский насос признан потерпевшим

В истории строитель...

Читать далее
Image
11.12.2018

Накормить и удивить

Что русскому хорошо, то иностранцу гастрономический шо...

Читать далее
Image
04.12.2018

Врачебная ошибка как добросовестное заблуждение

...

Читать далее
Image
26.11.2018

К столу, как к пулёмету

Что и за чей счёт ищут новосибирские общественник...

Читать далее
Image
06.11.2018

Мойте руки и к столу: новосибирцев стали кормить во время спектаклей

Зрителей на ужин ждут сваренные картофель, свёкла, яйца, морковь и друг...

Читать далее
Image
01.11.2018

Сибирячка из «Танцев» надела чулки для клипа в заброшенной усадьбе

На YouTube появился страстный клип Full Of FLOUR, автором которого стала уроже...

Читать далее

Новости по теме

Следком начал проверку по факту смерти рабочих от взрыва колеса под Искитимом сегодня 20:01 Эксперты назвали самую полезную рыбу в мире – она водится в Сибири сегодня 07:14

Популярное

Image

Новосибирец убил жену на глазах сына

Image

Новосибирские следователи разбираются в причинах смерти пациентки...

Image

В Новосибирске жадный рецидивист дважды ограбил квартиру

Image

Красноярец угнал от крещенской купели автомобиль с семилетним реб...

Image

Приставы разыскивают прописанного в Новосибирске актёра Жерара Де...

Image

Скончался экс-руководитель налоговой инспекции Новосибирской обла...

Image

В Новосибирске сохраняется аномальное тепло

Image

В Новосибирске будут лечить рак головного мозга за один сеанс

Image

Число сдаваемых квартир в Новосибирске выросло почти вдвое

Image

Новосибирский предприниматель в одиночку отбился от похитителей

Image

Жительницу Новосибирска покусали до крови на квесте «Ганнибал»

Image

Муж сибирячки помог приставам арестовать её автомобиль

Image

Бывший вице-губернатор Новосибирской области остался без работы в...