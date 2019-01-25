«Как собакам»: кузбасские подростки пожаловались на плохое питание в школе

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«Как собакам»: кузбасские подростки пожаловались на плохое питание в школеРубрика: общество
25.01.2019 19:06
фото со страницы vkemerovo в Instagram
Следственный комитет проверит школу в Кемеровской области, в которой детей кормят переваренной лапшой, похожей на тесто, и пересохшими яблоками.
Две ученицы юргинской школы № 10 опубликовали в Instagram видео своих обедов. По нему можно понять, что кормят детей некачественными продуктами: переваренная в «кашу» лапша и старые яблоки.
«Как нас кормят в школе макаронами. Отдаём 60 рублей за какую-то фигню. Как собакам прям», — говорит за кадром автор видео.
После того, как видео обрело популярность (которое позже удалили), региональный следственный комитет начал проверку. В ближайшее время будет осмотрена та самая школьная столовая, а также сотрудникам предстоит выяснить, получал ли кто из детей пищевое отравление.
“Следователи работают с администрацией учебного заведения, опрашивают учеников. По результатам проверки будет принято процессуальное решение”, — сообщили в пресс-службе ведомства.
Напомним, 23 января уполномоченный по правам ребёнка Дмитрий Кислицын сообщил, что в школах Кемеровской области ученики стали чаще падать в голодные обмороки.
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