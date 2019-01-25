МЧС предупредило новосибирцев о резком похолодании

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Синоптики сообщили о предстоящих порывистом ветре, метели и значительном понижении температуры.

Неожиданное потепление сменится резким похолоданием, на выходных в Новосибирск вернутся морозы – сообщает Гидрометцентр России. В ночь с пятницы на субботу температура опустится до -20 градусов, пройдут осадки в виде кратковременного снега.

МЧС предупреждает, что в субботу и воскресенье погода только ухудшится – ожидается усиление ветра до 22 метров в секунду, снег и метели. Температура воздуха 26 января составит от -8 до -16 градусов, 27 января – от -16 до -23.

Ожидать потепления в начале следующей недели новосибирцам тоже не стоит. В понедельник обещают от -21 до -24 градусов, во вторник – от -20 до -23 градусов.

Напомним, Роспотребнадзор рассказал сибирякам, как правильно скорректировать свой рацион зимой.