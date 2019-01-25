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МЧС предупредило новосибирцев о резком похолодании

Рубрика: общество

25.01.2019 16:17

ФОТО С САЙТА PIXABAY.COM

Синоптики сообщили о предстоящих порывистом ветре, метели и значительном понижении температуры.

Неожиданное потепление сменится резким похолоданием, на выходных в Новосибирск вернутся морозы – сообщает Гидрометцентр России. В ночь с пятницы на субботу температура опустится до -20 градусов, пройдут осадки в виде кратковременного снега.

МЧС предупреждает, что в субботу и воскресенье погода только ухудшится – ожидается усиление ветра до 22 метров в секунду, снег и метели. Температура воздуха 26 января составит от -8 до -16 градусов, 27 января – от -16 до -23.

Ожидать потепления в начале следующей недели новосибирцам тоже не стоит. В понедельник обещают от -21 до -24 градусов, во вторник – от -20 до -23 градусов.

Напомним, Роспотребнадзор рассказал сибирякам, как правильно скорректировать свой рацион зимой.

Теги: зима погода Гидрометцентр

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сегодня 18:01 Хроника 0 Коммент.

В Красноярском крае школьник устроил стрельбу рядом со школой

сегодня 17:43 Хроника 0 Коммент.

Выпускник НГТУ испытал вездеходную инвалидную коляску в зимнем Новосибирске

сегодня 16:58 Общество 0 Коммент.

МЧС предупредило новосибирцев о резком похолодании

сегодня 16:17 Общество 0 Коммент.

Новосибирского экс-чиновника Росрезерва оштрафовали на 100 миллионов и отправили в колонию

сегодня 15:11 Общество 0 Коммент.

В Новосибирске ждут новую вакцину от гриппа в следующем году

сегодня 15:03 Общество 0 Коммент.

Сотрудники Новосибирского зоопарка вручную выкармливают новорождённого яка

сегодня 14:40 Общество 0 Коммент.

Алтайское СМИ сообщило о наличии у губернатора Бердникова квартир в Сочи

сегодня 14:39 Политика 0 Коммент.

Новосибирская инклюзивная студия покажет спектакль по Хармсу

сегодня 13:38 Афиша 0 Коммент.

Иркутск, Чита, Улан-Удэ: по Сибири прокатилась волна сообщений о минировании

сегодня 12:55 Хроника 0 Коммент.

В Минске прошла встреча Андрея Травникова с президентом Белоруссии Александром Лукашенко

сегодня 12:11 Политика 0 Коммент.

Третьей смены не будет: в Новосибирске начали строительство новых школ

сегодня 11:40 Общество 0 Коммент.

Правительство Бурятии эвакуировали из-за угрозы минирования здания

сегодня 10:58 Хроника 0 Коммент.

В Новосибирске полиция изъяла более пяти килограммов «синтетики» у двух женщин

сегодня 10:16 Хроника 0 Коммент.

В Новосибирске открывается выставка о революционных изобретениях немецких учёных

сегодня 09:41 Афиша 0 Коммент.

Сверхпрочные керамические протезы будут бесплатно устанавливать новосибирцам

сегодня 09:27 Общество 0 Коммент.

Новосибирский строящийся ЖК попал в топ-10 самых дорогих в стране

сегодня 07:56 Недвижимость 0 Коммент.

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