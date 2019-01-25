Дольщики долгостроя в Новосибирске упрекнули власти в бездействии

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Инвесторы жилищного комплекса «Рихард» в Новосибирске не могут получить свои квартиры уже больше четырёх лет; среди пострадавших и мэрия города.

На одном из недостроенных многоквартирных домов на улице Зорге в Кировском районе Новосибирска появился баннер «ЖК Рихард. Люди обмануты. Власти бездействуют». Растяжку, по информации инициативной группы дольщиков, вывесил кто-то из инвесторов долгостроя, но кто именно автор акции, пока неизвестно.

В комплекс входят четыре здания в разной степени готовности, одно из них не достроено до четвёртого этажа. Сдать их должны были к концу 2017 года. Сейчас без квартир остаются сотни людей. Примечательно, что в списке обманутых дольщиков оказалась и мэрия Новосибирска, которая заключила с застройщиком контракт на закупку нескольких десятков квартир для муниципальных нужд.

Проблемы со сдачей комплекса начались в 2015 году, когда компания-застройщик «НСК Девелопмент» начала срывать сроки сдачи зданий из-за недостаточного финансирования.

«Стройка в буквальном смысле остановилась в сентябре 2015 года, на тот момент уже было понятно, что финализировать проект денег не хватает», – рассказал Сиб.фм дольщик ЖК «Рихард» Иван Мосияш.

После того, как компания-застройщик не смогла завершить проект, начались финансовые и юридические разбирательства. Процесс растянулся не на один год, попытки взыскания денег через суд ни к чему не привели.

«Сейчас банкротство застройщика, включение в реестр кредитора и далее в конкурсное производство. А после всего создание жилищно-строительного кооператива, где люди будут вынуждены по-новому вкладывать денежные средства», – рассказал Иван Мосияш.

На данный момент сумма, которая требуется для завершения строительства, превышает 100 миллионов рублей на каждый объект. Здание № 8, на котором появился баннер, требует около 150 млн. Для того чтобы получить свою квартиру, например, семье Ивана потребуется дополнительно внести более миллиона рублей, кроме двух миллионов, которые уже вложены.

На сегодняшний день идёт процедура рассмотрения заявления дольщиков по возбуждению уголовного дела, проводятся экспертизы: финансовые, экономические и строительные. Сколько продлится процесс, пока неизвестно.

«Проблема на данный момент заключается не в том, чтобы кого-то посадить или обвинить, а в том, как помочь людям. На сегодняшний день люди, взявшие ипотеку на квартиры в этом комплексе, вынуждены снимать другое жильё, при этом выплачивая процент банку», – пояснил дольщик.

Напомним, в октябре возобновились работы на самом известном долгострое Новосибирска с 40-летней историей.