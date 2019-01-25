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Новосибирец возглавил министерство спорта Республики Мордовия

Рубрика: политика, общество

25.01.2019 20:47

фото пресс-службы НГТУ

Выпускник НГТУ, участвовавший в управлении проекта по проведению зимних Олимпийских игр в Сочи, нашёл себе работу в правительстве Мордовии.

Уроженец Новосибирска Александр Савилов возглавил министерство спорта, молодёжной политики и туризма Республики Мордовия. Об этом сообщили в пресс-службе Новосибирского государственного технического университета, где он и получил высшее образование.

После окончания вуза Александр Савилов работал некоторое время инженером в отделе кадров НГТУ, далее стал начальником регионального департамента проектного управления «Агентства инвестиционного развития».

“Александр Савилов прошёл программу подготовки руководителей объектов Олимпийских игр. Имеет более 10 лет опыта управления проектами, включая уникальный опыт управления проектом по проведению зимних Олимпийских игр в Сочи”, — сообщили в пресс-службе университета.

Напомним, в январе другой выпускник НГТУ испытал вездеходную инвалидную коляску в зимнем Новосибирске.

Теги: спорт НГТУ

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сегодня 18:57 Общество 0 Коммент.

В Новосибирске ввели систему оплаты проезда через QR-код

сегодня 18:34 Общество 0 Коммент.

Новосибирские росгвардейцы спасли пожилую пару от смерти в пожаре

сегодня 18:01 Хроника 0 Коммент.

В Красноярском крае школьник устроил стрельбу рядом со школой

сегодня 17:43 Хроника 0 Коммент.

Выпускник НГТУ испытал вездеходную инвалидную коляску в зимнем Новосибирске

сегодня 16:58 Общество 0 Коммент.

МЧС предупредило новосибирцев о резком похолодании

сегодня 16:17 Общество 0 Коммент.

Новосибирского экс-чиновника Росрезерва оштрафовали на 100 миллионов и отправили в колонию

сегодня 15:11 Общество 0 Коммент.

В Новосибирске ждут новую вакцину от гриппа в следующем году

сегодня 15:03 Общество 0 Коммент.

Сотрудники Новосибирского зоопарка вручную выкармливают новорождённого яка

сегодня 14:40 Общество 0 Коммент.

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сегодня 14:39 Политика 0 Коммент.

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сегодня 13:38 Афиша 0 Коммент.

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сегодня 12:55 Хроника 0 Коммент.

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сегодня 12:11 Политика 0 Коммент.

Два мужчины погибли при взрыве колеса БелАЗа под Искитимом

сегодня 11:48 Хроника 0 Коммент.

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сегодня 11:40 Общество 0 Коммент.

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