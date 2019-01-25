Новосибирец возглавил министерство спорта Республики Мордовия

фото пресс-службы НГТУ

Выпускник НГТУ, участвовавший в управлении проекта по проведению зимних Олимпийских игр в Сочи, нашёл себе работу в правительстве Мордовии.

Уроженец Новосибирска Александр Савилов возглавил министерство спорта, молодёжной политики и туризма Республики Мордовия. Об этом сообщили в пресс-службе Новосибирского государственного технического университета, где он и получил высшее образование.

После окончания вуза Александр Савилов работал некоторое время инженером в отделе кадров НГТУ, далее стал начальником регионального департамента проектного управления «Агентства инвестиционного развития».

“Александр Савилов прошёл программу подготовки руководителей объектов Олимпийских игр. Имеет более 10 лет опыта управления проектами, включая уникальный опыт управления проектом по проведению зимних Олимпийских игр в Сочи”, — сообщили в пресс-службе университета.

Напомним, в январе другой выпускник НГТУ испытал вездеходную инвалидную коляску в зимнем Новосибирске.