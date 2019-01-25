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Новосибирская инклюзивная студия покажет спектакль по Хармсу

Рубрика: афиша

25.01.2019 13:38

фото из группы «Особенный тип» соцсети «ВКонтакте»

В Новосибирске пройдёт премьера студии «Особенный тип» – в новом квартирнике актёры поднимают вопросы о сути общественной нормы.

«Особенный тип», студия, объединяющая актёров с инвалидностью и без, представит зрителям квартирник-лабораторию. Новый спектакль «ЧЛВК» посвящен произведениям Даниила Хармса – творчество писателя ставит вопросы, которые волнуют студийцев: что такое норма, где начинается «ненормальность», и кто определяет эти границы. Актёры покажут зрителям, что каждый человек в этом мире «особенный тип».

В спектакле задействованы участники театральной студии с инвалидностью и без, профессиональные актёры и музыканты. Режиссёр квартирника – Варвара Попова. По словам создателя студии Ольги Стволовой, цель проекта – интегрировать зрителя в творческий процесс, снять социальные и психологические барьеры, стереть границы между артистом и зрителем, особенным и обычным.

«Работа над квартирником с Хармсом "ЧЛВК" очень интересна для меня. Мой учитель, питерский режиссер Борис Павлович, реализовал у себя проекты на тексты сообщества ОБЭРИУ, куда входил Хармс. Мне кажется, к этому писателю в нашем обществе сложное отношение – не все его знают, мало кто понимает, но для единиц Хармс становится удивительным открытием», – рассказала Ольга Стволова.

Ближайшие показы пройдут 29 января в культурном центре «Этаж», 2 февраля в мастерской «lab4dram» и 9 февраля в библиотеке имени Горького.

Напомним, в Новосибирске начинает работу выставка, посвящённая немецким изобретениям.

Теги: инклюзивность театры

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Предложить новость

Новосибирская инклюзивная студия покажет спектакль по Хармсу

сегодня 13:38 Афиша 0 Коммент.

Иркутск, Чита, Улан-Удэ: по Сибири прокатилась волна сообщений о минировании

сегодня 12:55 Хроника 0 Коммент.

В Минске прошла встреча Андрея Травникова с президентом Белоруссии Александром Лукашенко

сегодня 12:11 Политика 0 Коммент.

Два мужчины погибли при взрыве колеса БелАЗа под Искитимом

сегодня 11:48 Хроника 0 Коммент.

Третьей смены не будет: в Новосибирске начали строительство новых школ

сегодня 11:40 Общество 0 Коммент.

Дольщики долгостроя в Новосибирске упрекнули власти в бездействии

сегодня 11:33 Общество 0 Коммент.

Главврач детской больницы Новосибирска пойдёт под суд за хищение 1,2 миллиона рублей

сегодня 11:19 Общество 0 Коммент.

Правительство Бурятии эвакуировали из-за угрозы минирования здания

сегодня 10:58 Хроника 0 Коммент.

В Новосибирске полиция изъяла более пяти килограммов «синтетики» у двух женщин

сегодня 10:16 Хроника 0 Коммент.

В Новосибирске открывается выставка о революционных изобретениях немецких учёных

сегодня 09:41 Афиша 0 Коммент.

Новосибирский строящийся ЖК попал в топ-10 самых дорогих в стране

сегодня 07:56 Недвижимость 0 Коммент.

В Новосибирске совершено нападение на дежурного врача

вчера 21:30 Хроника 0 Коммент.

Красноярцы раскритиковали рекламу поездок на автобусах от мэрии

вчера 20:03 Общество 0 Коммент.

Мгновенная карма: томского «чёрного лесоруба» убило спиленным им же деревом

вчера 19:32 Хроника 0 Коммент.

ЛГБТ-активист поборется за кресло мэра Новосибирска

вчера 18:55 Политика 0 Коммент.

Хоккей: «Сибирь» уступила команде из Владивостока

вчера 18:44 Общество 0 Коммент.

В Новосибирске выросли цены на бензин всех марок

вчера 18:42 Авто 0 Коммент.

Глава госохраны памятников Новосибирской области уходит в отставку

вчера 18:08 Политика 0 Коммент.

Бывший вице-мэр Новосибирска Андрей Ксензов вернётся в Сибирь

вчера 17:13 Политика 0 Коммент.

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