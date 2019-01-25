Новосибирская инклюзивная студия покажет спектакль по Хармсу

фото из группы «Особенный тип» соцсети «ВКонтакте»

В Новосибирске пройдёт премьера студии «Особенный тип» – в новом квартирнике актёры поднимают вопросы о сути общественной нормы.

«Особенный тип», студия, объединяющая актёров с инвалидностью и без, представит зрителям квартирник-лабораторию. Новый спектакль «ЧЛВК» посвящен произведениям Даниила Хармса – творчество писателя ставит вопросы, которые волнуют студийцев: что такое норма, где начинается «ненормальность», и кто определяет эти границы. Актёры покажут зрителям, что каждый человек в этом мире «особенный тип».

В спектакле задействованы участники театральной студии с инвалидностью и без, профессиональные актёры и музыканты. Режиссёр квартирника – Варвара Попова. По словам создателя студии Ольги Стволовой, цель проекта – интегрировать зрителя в творческий процесс, снять социальные и психологические барьеры, стереть границы между артистом и зрителем, особенным и обычным.

«Работа над квартирником с Хармсом "ЧЛВК" очень интересна для меня. Мой учитель, питерский режиссер Борис Павлович, реализовал у себя проекты на тексты сообщества ОБЭРИУ, куда входил Хармс. Мне кажется, к этому писателю в нашем обществе сложное отношение – не все его знают, мало кто понимает, но для единиц Хармс становится удивительным открытием», – рассказала Ольга Стволова.

Ближайшие показы пройдут 29 января в культурном центре «Этаж», 2 февраля в мастерской «lab4dram» и 9 февраля в библиотеке имени Горького.

Напомним, в Новосибирске начинает работу выставка, посвящённая немецким изобретениям.