Новосибирская пара попробует сохранить свой брак в новом шоу на ТНТ

фото предоставило ТНТ

На телеканале ТНТ запускается шоу “Спаси свою любовь” от создателей телепроекта “Дом-2”; в нём примут участие новосибирцы.

С 28 января в 12:30 с понедельника по пятницу на ТНТ начнётся новое шоу от создателей “Дома-2” — “Спаси свою любовь”. В нём примут участие восемь пар, которые либо подали заявление на развод, либо уже разошлись. При этом супруги ещё надеются сохранить семью, в этом им должны будут помочь в проекте.

В шоу примут участие 27-летняя Мария и 28-летний Сергей Калинины из Новосибирска. Они прожили два с половиной года в браке.

Ведущими проекта станут звёзды, имеющие опыт разводов: Ольга Бузова, Ксения Бородина, Ольга Орлова и Влад Кадони. Также с участниками проекта будут работать психологи, сексологи, нумерологи, диетологи и даже полиграфологи. Пытаясь спасти свою любовь, пары пройдут испытания, выполнят задания и постараются не поддаться соблазнам, которых так много вокруг.

Участники будут жить в доме на съёмочной площадке в Подмосковье, а также на новой вилле на Сейшелах. Каждый понедельник и пятницу их судьба будет решаться в шоу «Бородина против Бузовой». В начале недели ведущие будут выбирать новые пары, которые придут на проект ради сохранения своей любви, в конце недели одна из пар, показавшая по мнению участников наименьший результат в улучшении своих отношений, покинет шоу.

Напомним, в декабре новосибирец с психическим расстройством победил в «Битве экстрасенсов».