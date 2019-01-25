Новосибирские росгвардейцы спасли пожилую пару от смерти в пожаре

фото предоставила пресс-служба Управления Росгвардии по Новосибирской области

Сотрудники вневедомственной охраны вынесли пенсионеров из горящего дома в Бердске.

Частный дом на улице Герцена в Бердске загорелся рано утром. Когда на место случившегося приехали сотрудники Росгвардии, там уже работали пожарные и запрашивали дополнительные силы.

“Пожар стремительно развивался, огонь перекинулся на соседний дом.

Сотрудники вневедомственной охраны заметили это и, не теряя ни минуты,

бросились к дому, где, как выяснилось позже, проживали супруги пожилого

возраста, неспособные передвигаться самостоятельно”, — сообщили в пресс-службе Управления Росгвардии по Новосибирской области.

Сотрудникам пришлось разбить окно и выбить входную дверь, чтобы пробраться внутрь горящего дома. В одной из заполненных дымом комнат они нашли напуганную пожилую пару. Росгвардейцы вынесли пенсионеров на улицу и передали работникам скорой помощи.

В результате пожара полностью сгорел соседний дом, а у жилища пожилой пары разрушились гараж и крыша. Причину произошедшего будут устанавливать сотрудники МЧС.

Напомним, в декабре женщину с ребёнком спасли из горящей квартиры в Новосибирске.