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Новосибирского экс-чиновника Росрезерва оштрафовали на 100 миллионов и отправили в колонию

Рубрика: общество

25.01.2019 15:11

ФОТО С САЙТА PIXABAY.COM

Суд признал виновным бывшего замруководителя Росрезерва по Сибирскому федеральному округу Илгиза Гарифуллина. 

Бывшего замруководителя Росрезерва Илгиза Гарифуллина признали виновным в получении взяток – сообщает Интерфакс. Суд приговорил Гарифуллина к 13 годам лишения свободы в колонии строгого режима и обязал выплатить штраф в 100 млн рублей.

Бывшего замруководителя обвинили в 10 эпизодах по статье «Получение взяток в особо крупном размере». От двух эпизодов по статье «Мелкое взяточничество» Гарифуллина освободили за истечением срока давности.

Второго фигуранта дела Станислава Кабанячего приговорили к лишению свободы на четыре года за дачу взяток в особо крупном размере. В 2015 году Гарифуллин получил от Кабанячего новый автомобиль Porcshe Cayenne стоимостью более 6,1 млн рублей.

Суд также установил, что с 2014 по 2016 год Илгиз Гарифуллин брал взятки от двух предпринимателей из Новосибирска и Красноярска на общую сумму 116,2 млн рублей за помощь в выигрыше в закрытых конкурсах на право заключения договоров купли-продажи материальных ценностей, которые выпускались из государственного мобилизационного резерва.

Напомним, в январе бывшего начальника Алтайской колонии приговорили к 10 годам заключения за получение взяток.

Теги: взятки суд приговор

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сегодня 16:58 Общество 0 Коммент.

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сегодня 16:17 Общество 0 Коммент.

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сегодня 15:11 Общество 0 Коммент.

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сегодня 09:41 Афиша 0 Коммент.

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