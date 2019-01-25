Новосибирского экс-чиновника Росрезерва оштрафовали на 100 миллионов и отправили в колонию

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Новосибирского экс-чиновника Росрезерва оштрафовали на 100 миллионов и отправили в колониюРубрика: общество
25.01.2019 15:11
ФОТО С САЙТА PIXABAY.COM
Суд признал виновным бывшего замруководителя Росрезерва по Сибирскому федеральному округу Илгиза Гарифуллина.
Бывшего замруководителя Росрезерва Илгиза Гарифуллина признали виновным в получении взяток – сообщает Интерфакс. Суд приговорил Гарифуллина к 13 годам лишения свободы в колонии строгого режима и обязал выплатить штраф в 100 млн рублей.
Бывшего замруководителя обвинили в 10 эпизодах по статье «Получение взяток в особо крупном размере». От двух эпизодов по статье «Мелкое взяточничество» Гарифуллина освободили за истечением срока давности.
Второго фигуранта дела Станислава Кабанячего приговорили к лишению свободы на четыре года за дачу взяток в особо крупном размере. В 2015 году Гарифуллин получил от Кабанячего новый автомобиль Porcshe Cayenne стоимостью более 6,1 млн рублей.
Суд также установил, что с 2014 по 2016 год Илгиз Гарифуллин брал взятки от двух предпринимателей из Новосибирска и Красноярска на общую сумму 116,2 млн рублей за помощь в выигрыше в закрытых конкурсах на право заключения договоров купли-продажи материальных ценностей, которые выпускались из государственного мобилизационного резерва.
Напомним, в январе бывшего начальника Алтайской колонии приговорили к 10 годам заключения за получение взяток.
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