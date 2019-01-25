Третьей смены не будет: в Новосибирске начали строительство новых школ

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Третьей смены не будет: в Новосибирске начали строительство новых школРубрика: общество
25.01.2019 11:40
Фото с сайта pixabay.com
В этом году правительство Новосибирской области планирует построить семь новых школ в столице Сибири и её пригородах.
На заседании коллегии министров 24 января министр образования Новосибирской области Сергей Федорчук сообщил о том, что в 2019 году в городе планируется открытие семи новых школ.
Такое решение было принято в связи с тем, что более 6000 детей вынуждены учиться во вторую смену. Это неудобно как для детей, так и для учителей. Ещё в августе 2018 года премьер-министр Дмитрий Медведев на встрече с Андреем Травниковым сообщил, что нельзя допускать в новосибирских школах введения третьей смены. Правительство РФ будет помогать столице Сибири и выделит средства на строительство новых учебных заведений.
Как сообщает региональное правительство, с 2015 по 2018 год на строительство и реконструкцию 11 школ было выделено 5,8 миллиона рублей, сейчас же региональное министерство образования получит 6,7 млн рублей.
«В 2019 году мы планируем построить школы в Ленинском и Октябрьском районах Новосибирска на 1100 мест, а также охватить пригороды», – сообщил на заседании коллегии Федорчук.
Также министр образования добавил, что будут построены школы в Кольцово на 1050 мест, в Маслянино на 275 мест, а также в посёлке Светлый.
Напомним, 4 сентября 2018 года в Новосибирске открыли лучшую коррекционную школу в стране.
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